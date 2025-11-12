В Казани на покупку адаптированного жилья направят 34 млн рублей
На эту сумму планируется покупка четырех квартир общей площадью 230 кв. метров
В Казани на покупку адаптированного жилья направят 34 млн рублей. Такой тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, заказчиком является Управление жилищной политики исполкома муниципального образования города Казани.
Из данных документов следует, что на эту сумму планируется приобретение четырех квартир общей площадью 230 квадратных метров. Среди них:
- две двухкомнатные квартиры — 72 и 54 кв. м за 10 млн и 8,1 млн рублей соответственно;
- две однокомнатные квартиры — 54 и 50 кв. м за 8,1 млн и 7,5 млн рублей соответственно.
Адаптированное жилье — это особое жилое пространство, которое легко трансформируется под различные нужды жильцов. В отличие от обычного жилья, адаптированные помещения можно легко перепланировать и изменить их функциональное назначение. Такие квартиры приобретаются для инвалидов и других маломобильных групп населения. В прошлом году в мэрии Казани объяснили, как людям с ОВЗ получить адаптированное жилье. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
