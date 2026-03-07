Бизнес-обзор: глава «Челны-Хлеба» ликвидирует комбинат, подрядчик «Фонда ЖКХ РТ» на грани краха

Делом «Волгадорстроя» займется бывший «конкурсник» в банкротстве основателей «Сувара» и «Вамина»

На этой неделе объявили о ликвидации одного из комбинатов владельца холдинга «Челны-Хлеб», бывшего депутата Госсовета РТ Рафаэля Юнусова. На крупного подрядчика «Фонда ЖКХ РТ» — казанскую компанию КСК — завели дело о финансовой несостоятельности. В истории краха бенефициара ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина, арестованного по делу о хищении 2,4 млрд со стройки трассы М-12, наметился новый поворот — банкротством компании займется бывший «конкурсник» «Вамина» и основателей «Сувара». Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Рафаэль Юнусов сосредоточился на хлебном бизнесе

В четверг стало известно о смене статуса одного из предприятий владельца холдинговой компании «Челны-Хлеб», экс-депутата Госсовета РТ Рафаэля Юнусова. Соответствующее сообщение появилось на Федресурсе. Речь идет о комбинате «Челны-Фуд» по переработке натуральной свежей продукции по трем направлениям: овощное, мясное и рыбное производство.

Единственным участником общества, вероятно, родственницей бизнесмена Савией Юнусовой, принято решение о ликвидации компании. Ликвидатором назначена Фаниля Чунтонова, срок предъявления требований кредиторами не менее двух месяцев с момента публикации извещения. Деятельность комбината в последние годы была убыточной.

Производство «Челны-Фуд» запустили в 2012 году. Как рассказывал глава холдинга, на первых порах мощность мясного цеха составляла 10—12 тонн в сутки, шла подготовка к запуску второй очереди комбината. Предприятие выпускало порядка 200 наименований колбас, сосисок, мясных деликатесов и полуфабрикатов, которые были изготовлены из мяса местных фермерских хозяйств.

Свой бизнес в хлебопекарной отрасли Рафаэль Юнусов ведет вместе с сыном Эдуардом. В 2024 году они продали сети магазинов «Челны-Хлеб» и «Продслава» уфимской предпринимательнице Леане Гарифуллиной, которую связывают с башкирской ГК «Батыр».

Самое прибыльное предприятие Юнусовых — АО «Челны-Хлеб» с оборотом в 3 млрд рублей. В холдинг челнинских бизнесменов входит ряд проектов, включая сеть пекарен «Мудрый пекарь», которая также записана на Савию Юнусову.

«Дочка» КЭР-холдинга банкротит КСК

В Татарстане возбудили производство по делу о банкротстве крупного подрядчика «Консорциум строительных компаний» (КСК), собирающего львиную долю госзаказов по капремонту жилья. Запись о начале процедуры в среду внесли в ЕГРЮЛ.

Заявление о признании КСК финансово несостоятельным подал «Татнипиэнергопром», предъявив требования на 8,4 млн рублей. Это проектная организация в структуре холдинга «КЭР-Инжиниринг». Специализируется на комплексном проектировании и сопровождении строительных объектов, активно работает в сфере промышленного строительства. Из недавних проектов — возведение главной трансформаторной подстанции для испытательного стенда центробежных компрессоров в Зеленодольске.

В заявлении истец указал московскую ассоциацию арбитражных управляющих «Гарантия», из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий. Суд возбудил производство по делу о несостоятельности и назначил судебное заседание по проверке обоснованности заявления на 1 апреля. В прошлом году «Консорциум строительных компаний» выступал ответчиком по трем десяткам дел на общую сумму в полмиллиарда рублей. Сейчас на рассмотрении находится 13 заявлений на 135 млн рублей.

Казанский КСК занимается проектированием зданий и сооружений, гражданским и промышленным строительством, реконструкцией памятников истории и архитектуры, возведением спортивных и торговых объектов, транспортной инфраструктуры. Основной заказчик компании — «Фонд ЖКХ РТ», с ним она заключила 36 госконтрактов по капремонту жилья на общую сумму 10,7 млрд рублей. В 2024 году КСК заработал 2,5 млрд рублей, показав чистую прибыль всего в сумме 10 тысяч, данных за 2025-й пока нет.

В минувшем году фирма работала в основном за пределами Татарстана: восстанавливала старинное здание женской гимназии в городе Аткарске Саратовской области за 50 млн и ремонтировала часть здания научно-технологического корпуса в городском округе Лосино-Петровский Московской области. В октябре «Реальное время» рассказывало о смене руководства в компании.

Бывший конкурсник «Вамина» и «Сувара» взялся за дело «Волгадорстроя»

В деле о банкротстве компании «Волгадорстрой» дорожника Айрата Миннуллина сменился «конкурсник». К своим обязанностям приступил известный в Казани арбитражный управляющий Сергей Кондратьев. Он занимался банкротством «Вамина» и основателей «Сувара» Евгения Королькова и Айрата Жамилова. Ранее был депутатом Казгордумы и замглавы исполкома Казани по земельным и имущественным вопросам, имеет ряд государственных наград.

В феврале «Татсоцбанк» требовал признать недействительным решение собрания кредиторов компании от 21 января 2026 года по вопросам кандидатуры арбитражного управляющего из членов ПАУ ЦФО. Но суд отказал банку и утвердил Сергея Кондратьева конкурсным управляющим «Волгадорстроя».

Татарстанский арбитраж рассмотрел еще одно заявление в рамках дела о несостоятельности компании, на этот раз от ИП Миннуллиной Светланы Валентиновны. Супруга Айрата Миннуллина просила включить ее в реестр кредиторов общества с увеличенной суммой требований — 164,7 млн рублей. «Конкурсник» и кредиторы возражали.

Предпринимательница сообщила, что заключала договоры на организацию питания сотрудников «Волгадорстроя» во время строительства трассы М-12 и других дорожных подрядов. Услуги оказывала несколько лет, но они были оплачены лишь частично.

Суд указал на отсутствие доказательств у ИП и аффилированность с должником. В этом случае к требованию кредитора применяют еще более строгий стандарт доказывания — любые разумные сомнения в реальности долга должны быть исключены. В итоге в заявлении было отказано.

Как избежать внимания ФНС и кому доверили КЭТЗ

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других важных новостях экономики и бизнеса. Вступившие в силу в начале года налоговые новшества в России создали предпосылки для ухода в тень многих предприятий во всех отраслях. В погоне за уменьшением НДС бизнес нередко прибегает к опасным схемам и попадает под пристальное внимание налоговиков. Как снизить риски в свете новых реалий, не стать мишенью ФНС и законно оптимизировать нагрузку, обсудили участники бизнес-бранча «Реального времени» «Правовая реальность — 2026», приводим первую часть беседы.

АО «Казанский электротехнический завод», единственный в стране производитель систем госопознавания для военных морских судов РФ, сменил руководство. Владельцы частного оборонного завода отправили в отставку 43-летнего Виталия Вецина, переехавшего в Казань из Тамбова, где он занимал пост гендиректора «Электроприбора». Причины его ухода называют разные: от многолетней усталости от выполнения ГОЗ до обвала выручки. В окружении собственника утверждают, якобы топ-менеджер сам попросился в отставку на фоне сокращения числа контрактов по корабельной тематике, а другие источники указывают на резкое ухудшение экономических показателей предприятия. Теперь часть членов совета директоров КЭТЗ предлагает перейти от систем морской автоматики к выпуску воздушной навигации, но не все разделяют эту точку зрения.