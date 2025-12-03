Татарстан экспортировал халяль-продукции на $38 млн

В прошлом году показатель составил $14 млн

За 11 месяцев Татарстан экспортировал халяль-продукции на $38 млн. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства РТ Рустем Гайнуллов в ходе круглого стола, посвященного внедрению системы питания «Халяль» на предприятиях республики.

В прошлом году Татарстан экспортировал халяль-продукции на $14 млн.

— В этом году была проведена активная работа. У нас 25 компаний занимаются экспортом халяль-продукции. За 11 месяцев, на 1 декабря, [экспорт составил] $38 млн. Мы себе планку пересмотрели, ставили $40 млн, Аллах бирсә (даст Бог, — прим. ред.), до конца года мы ее выполним, — сказал спикер.

