В Казани в преддверии 8 Марта вырос спрос на бенто-торты

Стоимость этого десерта начинается от 1,7 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Идея создания миниатюрных тортиков пришла из Южной Кореи

В России с 2021 года набирают популярность бенто-торты — маленькие тортики диаметром 10—12 см и весом около 300—500 граммов. Для сравнения: вес классических тортов варьируется от 600 граммов до 1 кг. Название этого десерта происходит от японского слова «бенто», обозначающего традиционный обед, приготовленный для одного человека.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Идея создания миниатюрных тортиков пришла из Южной Кореи. Согласно истории, корейские пекари вдохновились крошечными ланч-боксами, популярными в Японии, и начали готовить мини-торт, который мог спокойно поместиться в меленькую упаковку. Также этот десерт украшали милыми рисунками и надписями, а в коробочку вкладывали персональную свечку и приборы.

В преддверии 8 Марта спрос на бенто-торты растет

В преддверии 8 Марта спрос на подобные сладости вырос втрое во многих городах-миллионниках. Причем чаще всего на «вкусняшках» просят написать «Лучшей маме от дочки», сообщила пресс-служба 2ГИС.

В среднем по России такой десерт обойдется в 1 740 рублей. Дороже всего мини-тортик стоит в Санкт-Петербурге (2 425 рублей в среднем), Москве (2 278 рублей) и Новосибирске (2 246 рублей). Самые низкие ценники на подобные кондитерские изделия зафиксированы в Волгограде (1 250 рублей), Ростове-на-Дону (1 290 рублей) и Омске (1 300 рублей).



Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Казани в преддверии 8 Марта также вырос спрос на бенто-торты. Об этом «Реальному времени» сообщили местные кондитеры.

— Стоимость бенто-тортов варьируется от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Цена зависит в основном от веса и сложности оформления, — сказали изданию производители.



При этом в некоторых заведениях шоколадные надписи на тортике оплачиваются отдельно.

Никита Егоров