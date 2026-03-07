Доходы гостиниц Татарстана выросли на 59% за год

Количество размещенных гостей также увеличилось на 21,9%

Фото: Максим Платонов

По итогам 2025 года доход всех гостиничных предприятий в Татарстане составил 9,3 млрд рублей. Это на 59,1% больше, чем в 2024-м (5,8 млрд), следует из данных Татарстанстата.

Также, согласно приведенной статистике, количество гостиничных предприятий увеличилось на четверть — с 54 в 2024-м до 68 по итогам 2025 года.

Что касается размещенных гостей, то в 2025 году в гостиницах Татарстана остановились 612,8 тыс. человек. Это на 21,9% больше, чем было в 2024-м.

Никита Егоров