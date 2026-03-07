Доходы гостиниц Татарстана выросли на 59% за год
Количество размещенных гостей также увеличилось на 21,9%
По итогам 2025 года доход всех гостиничных предприятий в Татарстане составил 9,3 млрд рублей. Это на 59,1% больше, чем в 2024-м (5,8 млрд), следует из данных Татарстанстата.
Также, согласно приведенной статистике, количество гостиничных предприятий увеличилось на четверть — с 54 в 2024-м до 68 по итогам 2025 года.
Что касается размещенных гостей, то в 2025 году в гостиницах Татарстана остановились 612,8 тыс. человек. Это на 21,9% больше, чем было в 2024-м.
Ранее сообщалось, что реальные зарплаты в Татарстане выросли почти на 10% в 2025 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».