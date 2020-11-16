Делян Артур Маркосович

Общая информация

Родился 3 февраля 1967 года в гор. Гагра, с. Лидзава, Абхазская АССР.

Образование

1993 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия».

2005 г. — окончил Академию управления «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция».

2009 г. — прошел повышение квалификации в ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» по специальности «Эндоскопия».

2011, 2016 гг. — прошел повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» по специальности «Организации здравоохранения и общественного здоровья».

Трудовая деятельность

1993-1994 гг. — врач-интерн, Детская республиканская клиническая больница;

1994-1996 гг. — врач-хирург, Детская республиканская клиническая больница;

1996-2000 гг. — начальник отдела по медицинскому оборудованию и технике Управления материально-технического обеспечения при МЗ РТ;

2001-2008 гг. —заместитель главного врача по развитию ГУЗ «Казанский онкологический диспансер»;

2008-2018 гг. — заместитель главного врача по развитию ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани.

С 2018 г. главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани.

Награды и звания



Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Татарстан (2011 г.).

Женат, имеет дочь.

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