Делян Артур Маркосович
Общая информация
Родился 3 февраля 1967 года в гор. Гагра, с. Лидзава, Абхазская АССР.
Образование
1993 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия».
2005 г. — окончил Академию управления «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция».
2009 г. — прошел повышение квалификации в ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» по специальности «Эндоскопия».
2011, 2016 гг. — прошел повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» по специальности «Организации здравоохранения и общественного здоровья».
Трудовая деятельность
1993-1994 гг. — врач-интерн, Детская республиканская клиническая больница;
1994-1996 гг. — врач-хирург, Детская республиканская клиническая больница;
1996-2000 гг. — начальник отдела по медицинскому оборудованию и технике Управления материально-технического обеспечения при МЗ РТ;
2001-2008 гг. —заместитель главного врача по развитию ГУЗ «Казанский онкологический диспансер»;
2008-2018 гг. — заместитель главного врача по развитию ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани.
С 2018 г. главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани.
Награды и звания
Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Татарстан (2011 г.).
Женат, имеет дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420103, ул Маршала Чуйкова, 54
- Телефон: (843) 237-91-78
- Email: gkb7@bk.ru
- Сайт: https://www.emckzn.ru/
Дата последнего обновления: 16.11.2020