Альмир Абашев назначен новым министром здравоохранения Татарстана

С апреля 2019 года он занимал должность первого замминистра здравоохранения Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Альмира Абашева назначили на должность министра здравоохранения Татарстана. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Альмир Рашидович Абашев родился 6 декабря 1975 года в Казани. Окончил КГМУ по специальности «лечебное дело», а также клиническую ординатуру по неврологии, вертеброневрологии и мануальной медицине Казанской государственной медицинской академии.

Трудовая деятельность Абашева связана с различными медицинскими учреждениями республики. Он заведовал отделением неврологии в Республиканском вертеброневрологическом центре, занимал должность заместителя гендиректора Республиканского клинического неврологического центра, а также был главным врачом Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С 2003 по 2016 год Абашев возглавлял Республиканскую клиническую больницу №2. Затем три года руководил медико-санитарной частью КФУ.

С апреля 2019 года Абашев занимал должность первого замминистра здравоохранения Татарстана.

Новый министр сменил на посту Марселя Миннуллина, который покинул должность 6 июня 2025 года. Соответствующий указ был подписан Миннихановым.

Рената Валеева