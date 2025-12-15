МВД раскрыло наркосхему на сумму свыше 10 млрд рублей

Эти деньги впоследствии вкладывались в покупку элитной недвижимости и дорогих автомобилей

На заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК) под руководством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева основной темой стало обсуждение новых аспектов работы по борьбе с экономическими связями наркопреступности и противодействия отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщает «МВД.Медиа».



Глава МВД России привел несколько примеров раскрытых уголовных дел, среди которых наиболее ярким стал случай с лидером одной из группировок, связанной с крупным международным ресурсом нелегальной торговли «Гидра». Этот сайт действовал в теневом секторе и специализировался на продаже запрещенных веществ, преимущественно наркотиков.

Согласно данным следствия, группа преступников смогла легализовать более 10 млрд рублей, используя криптовалюты для маскировки операций. Эти деньги впоследствии вкладывались в покупку элитной недвижимости и дорогих автомобилей.



Торговая площадка «Гидра» привлекла внимание отечественных правоохранительных органов вскоре после своего появления в 2015 году. Она стала крупнейшим русскоязычным онлайн-рынком наркотиков, предлагавшим широкий ассортимент товаров и услуг в области распространения психоактивных веществ.

скриншот видео УФСБ России по Татарстану

Несмотря на сложную структуру и попытки защиты с помощью анонимизации и использования технологий шифрования, российским специалистам удалось установить причастность конкретных лиц к ее функционированию. Один из ключевых лидеров ресурса был задержан в апреле 2024 года.

Итоговая сумма имущества, замороженного следствием, превысила 2,5 млрд рублей.

Ариана Ранцева