Водитель выехал на встречку: в ДТП в Альметьевском районе погиб пассажир Nissan

Легковушка столкнулась с КАМАЗом

15 декабря в Альметьевском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ.

В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, что 11 пострадавших в массовом ДТП под Альметьевском остаются в больнице. Авария произошла возле села Кичучатово. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, ее причиной стало несоблюдение скоростного режима водителем автомобиля Niva.

Наталья Жирнова