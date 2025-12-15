Водитель выехал на встречку: в ДТП в Альметьевском районе погиб пассажир Nissan
Легковушка столкнулась с КАМАЗом
15 декабря в Альметьевском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ.
В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, что 11 пострадавших в массовом ДТП под Альметьевском остаются в больнице. Авария произошла возле села Кичучатово. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, ее причиной стало несоблюдение скоростного режима водителем автомобиля Niva.
