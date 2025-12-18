ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Волгодонске, задержана студентка колледжа

ФСБ России подчеркнула, что подготовка осуществлялась представителями украинских спецслужб

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники правоохранительных органов в Волгодонске предотвратили теракт, задержав девушку с мощным взрывным устройством. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Студентку одного из местных колледжей, 16-летнюю девушку, заметили патрульные полицейские в районе парка «Юность». Их внимание привлекло тяжелый рюкзак, с которым она направлялась в центр города. Специалисты установили, что внутри находилась бомба мощностью примерно 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, оснащенная электронным таймером и шрапнелью.

ФСБ России подчеркнула, что подготовка теракта осуществлялась представителями украинских спецслужб и имела целью массовое убийство мирных жителей.

Ариана Ранцева