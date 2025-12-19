Google получил штрафы на общую сумму 15,2 миллиона рублей от московского суда
Каждое из нарушений повлекло штраф в размере 3,8 млн рублей
Таганский районный суд города Москвы вынес постановления, согласно которым американская корпорация Google LLC была признана виновной в совершении административных правонарушений. Каждое из нарушений повлекло штраф в размере 3,8 млн рублей, итоговая сумма штрафов составила 15,2 млн рублей.
Административные правонарушения были установлены судом в рамках рассмотрения дела по статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение требований к распространению сообщений электронных почтовых служб»).
Четыре нарушения, выявленные российским правосудием, стали причиной привлечения крупной международной компании к юридической ответственности и значительного финансового взыскания.
Ранее «Реальное время» писало, что компания Twitch оштрафована московским судом на 6 млн рублей.
