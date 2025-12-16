Следком возбудил уголовное дело по факту нападения в школе Одинцово

В результате происшествия от ножевых ударов скончался ученик четвертого класса

Фото: Динар Фатыхов

В Одинцовском городском округе Московской области возбуждено уголовное дело по факту нападения в учебном заведении. Как сообщили в Следкоме, инцидент произошел в школе поселка Горки‑2.

Подросток нанес ножевые ранения охраннику школы и одному из учеников. В результате полученных травм ученик четвертого класса скончался. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Подробности происшествия стали известны из видеозаписи. На 15‑минутной записи видно, что подросток сначала собирает устройство, похожее на самодельное взрывное устройство (СВУ), после чего перемещается по школе. Далее он применяет перцовый баллончик против охранника, пытавшегося его остановить, и наносит мужчине удар ножом. Затем нападавший догоняет ученика на лестнице и совершает на него нападение.

О случившемся сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В своем Telegram‑канале она подтвердила гибель ученика четвертого класса и наличие раненых в результате инцидента.



Рената Валеева