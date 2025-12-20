В Казани водитель сбил пешехода и врезался в столб электроосвещения

Он также «зацепил» несколько автомобилей

В Казани водитель Volkswagen Polo насмерть сбил пешехода, «протаранил» несколько авто и врезался в столб электроосвещения. Трагедия произошла вчера, примерно в 23:18, напротив дома №194 по проспекту Победы.

38-летний казанец с 15-летним стажем вождения двигался по проспекту Победы со стороны улицы Глушко. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость, снес рекламный баннер и вылетел в «зеленую зону», где находился 47-летний мужчина.

— Удар был такой силы, что автомобиль, продолжая движение, «протаранил» припаркованные автомобили Opel Astra и Kia Soul, а затем врезался в столб электроосвещения, — сообщили в Госавтоинспекции города.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу, но сегодня в час ночи он скончался в нейрохирургическом отделении.

Напомним, за январь — октябрь в ДТП на территории Татарстана погибли 275 человек, в том числе 15 детей. Наиболее частыми причинами трагедии стали выезд на встречную полосу (76 жертв), несоблюдение скоростного режима (20 жертв) и отсутствие ремней безопасности (40 жертв).

Галия Гарифуллина