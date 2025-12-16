Ученик напал с ножом на школьников в Подмосковье

В результате нападения есть раненые

В одной из школ подмосковного Одинцово ученик совершил нападение с ножом на других учащихся.

В результате происшествия есть раненые. Все дети были эвакуированы из здания школы. Точное количество пострадавших и характер их травм уточняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Сети распространяется информация об одном погибшем школьнике и нескольких раненых. Однако, по данным RT, эти сведения на текущий момент официально не подтверждены.

По словам очевидцев, подростка, который напал с ножом, задержали.

Рената Валеева