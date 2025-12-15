Одиннадцать пострадавших в массовом ДТП под Альметьевском остаются в больнице

Состояние госпитализированных варьируется — от удовлетворительного до тяжелого

В больнице продолжают находиться 11 человек, пострадавших в ДТП в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс‑службе республиканского Минздрава ТАСС.

Состояние госпитализированных оценивается по-разному — от удовлетворительного до тяжелого. Трое пациентов размещены в отделении анестезиологии‑реанимации, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Двое пострадавших уже прооперированы. Для оказания квалифицированной помощи к процессу подключены специалисты Федерального центра медицины катастроф из Москвы — они проводят телемедицинские консультации. Все пациенты находятся под постоянным врачебным наблюдением.

Авария произошла возле села Кичучатово. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, ее причиной стало несоблюдение скоростного режима водителем автомобиля Niva. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого в остановившийся грузовик последовательно врезались еще три транспортных средства: автомобили Haval, Chevrolet и микроавтобус Ford.

По данным правоохранительных органов, в результате ДТП погибли два человека, еще 14 получили травмы. Среди пострадавших — 13 пассажиров микроавтобуса и его водитель, а также водитель грузовика Mercedes и два человека из автомобиля Haval.



Рената Валеева