Одиннадцать пострадавших в массовом ДТП под Альметьевском остаются в больнице

13:59, 15.12.2025

Состояние госпитализированных варьируется — от удовлетворительного до тяжелого

Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

В больнице продолжают находиться 11 человек, пострадавших в ДТП в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс‑службе республиканского Минздрава ТАСС.

Состояние госпитализированных оценивается по-разному — от удовлетворительного до тяжелого. Трое пациентов размещены в отделении анестезиологии‑реанимации, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Двое пострадавших уже прооперированы. Для оказания квалифицированной помощи к процессу подключены специалисты Федерального центра медицины катастроф из Москвы — они проводят телемедицинские консультации. Все пациенты находятся под постоянным врачебным наблюдением.

предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

Авария произошла возле села Кичучатово. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, ее причиной стало несоблюдение скоростного режима водителем автомобиля Niva. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого в остановившийся грузовик последовательно врезались еще три транспортных средства: автомобили Haval, Chevrolet и микроавтобус Ford.

По данным правоохранительных органов, в результате ДТП погибли два человека, еще 14 получили травмы. Среди пострадавших — 13 пассажиров микроавтобуса и его водитель, а также водитель грузовика Mercedes и два человека из автомобиля Haval.

Рената Валеева

