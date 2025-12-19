«Я в шоке»: суд Татарстана вновь отклонил жалобы на арест ВИП-дорожника Казани Шевырева

На сей раз невестка арестованного не пришла в апелляцию, чтобы поддержать линию защиты

Фото: Артем Дергунов

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным продление ареста заслуженного строителя республики Станислава Шевырева. В этот раз решение райсуда оспаривали не только адвокаты самого обвиняемого в покушении на убийство, но и потерпевшая по этому делу — невестка Шевырева, сообщает журналист «Реального времени».

На заседании позицию выжившей после нападения Ирины Шевыревой представляла ее адвокат Ирина Князева. Она уточнила — потерпевшая сейчас находится на реабилитации. Супруг пострадавшей Иван Шевырев, подозреваемый в причастности к этому преступлению, пришел вновь с адвокатом и двумя охранниками, как будто и у него есть шансы опасаться за свою жизнь.

Представитель прокуратуры РТ Гузял Хабибуллина ходатайствовала о приобщении протокола дополнительного допроса ключевого фигуранта дела — Андрея Черкасина, на котором тот обещал содействовать следствию, выдать пароли от своих компьютеров и телефонов, а также пройти освидетельствования на полиграфе. Примечательно, что допрос этот проводился 18 декабря, то есть вчера.

Андрей Черкасин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, прокурор представила справку от представителя МВД и документы следствия, что в дальнейшем от полиграфа этот обвиняемый отказался. А еще сообщила — согласно протоколу осмотра жестких дисков, которые силовики смогли изучить после получения паролей, никакой ценной для следствия информации носители не содержат. «То есть Черкасин тут ввел в заблуждение», — заметила представитель надзорного ведомства. В дальнейшем при исследовании этих документов судом стало понятно — Черкасин согласился предоставить пароль от айфона, но сообщил, что тот хранится в одной из запароленных папок на компьютере. Силовики проверили оба компьютера фигуранта и ни на одном папок с необходимым кодом доступа так и не нашли.

«Данному исследованию не доверяю. Также опасаюсь, что мое психоэмоциональное состояние может ввести в заблуждение полиграфолога, а в последующем и следователя», — процитировал судья часть допроса Черкасина.

Также были изложены доводы адвокатов Шевырева и потерпевшей, просивших о смягчении меры пресечения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Я абсолютно не причастен к покушению на жизнь и здоровье моей дочки Ирины. Насколько мне известно, доказательств причастности следствие не представило. От всего, что происходит, я в шоке. Не понимаю, что еще надо сделать и поменять, чтобы изменилась моя мера пресечения. Черкасин говорит, что я не виновен, дочка Ирина говорит, что любит меня и что я не виновен», — выступил в суде Станислав Шевырев. Он просился под подписку либо домашний арест, утверждая, что никаких помех следствию чинить не будет.

О смягчении просили два адвоката обвиняемого Юрий Некрасов и Ильдар Нуриахметов, а также защитник потерпевшей Ирина Князева. Прокурор заявляла о законности решения о продлении ареста.

Напомним, под стражу Шевырева-старшего заключили еще в октябре, а на прошлой неделе продлили эту меру пресечения в районном суде. Там же были приняты решения оставить в СИЗО сознавшегося в двух нападениях на Шевыреву — наезде с помощью электросамоката и нападении с ножом — Рафиса Султанова и участника слежки за будущей жертвой Бурихона Хамидова, а еще суд сохранил домашний арест попавшему под госзащиту сотруднику службы безопасности компании «Волга-Автодор» Булату Галлямову. При этом начальника этой службы безопасности и экс-учредителя «Волга-Автодора» Андрея Черкасина этапировали в СИЗО Мензелинска и арест продлевали в Мензелинском суде.

По данным источников «Реального времени», «переезд» Черкасина был вызван желанием оградить его от возможных попыток давления со стороны чужих адвокатов. Напомним, ранее сотрудники СК засветили показания Галлямова о том, что указание организовать нападение на Шевыреву он получил от Черкасина, а тот — от «шефа» «Волга-Автодора» Шевырева-старшего. Черкасин какую-либо причастность к преступлению наотрез отрицал и рассказывал, что, когда оперативники полиции после нападения на Шевыреву позвонили ему как бывшему коллеге и попросили придержать на работе Галлямова, он выполнил их просьбу. На продлении ареста выяснилось — Черкасин кардинально изменил показания и заявил, что это он был заказчиком — дескать, хотел, чтобы супруга Ивана Шевырева пострадала и тот отвлекся на проблемы ее здоровья и не мешал Черкасину проворачивать свои дела на фирме.

Данная версия выводит из под удара и старшего, и младшего Шевыревых, однако следователи не спешат принимать ее на веру.

Дело о покушении попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в сетях видеозапись, как 14 октября около 8 часов утра у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, потом пошел к припаркованной женщиной машине. Зафиксировала камера и отход «велокиллера», который, напомним, в тот же день покинул Татарстан на автомобиле брата Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана.