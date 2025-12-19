Из-за аварии на водопроводе часть Приволжского района Казани осталась без воды

Направлены специальные автоцистерны с питьевой водой

Фото: Артем Дергунов

В результате аварийной ситуации на водопроводе по адресу улица Дубравная, дома №31—33, временно приостановлено холодное водоснабжение. Ремонтные работы будут продолжены до полного восстановления подачи воды, ориентировочный срок завершения работ — до 18:00 19 декабря 2025 года.

Воздействие распространяется на адреса: улица Абубекира Терегулова, дом № 8, улица Дубравная, дома № 61к1, 61к2, 61к3, 61к4, 63к1, 63к2, 35а, 65, 45в, 33к1, 33к2, 33к3, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4, 43.

Чтобы минимизировать неудобства для населения, направлены специальные автоцистерны с питьевой водой. Жители могут уточнить местонахождение пунктов раздачи и подать заявку на доставку воды по номеру телефона аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

Ранее «Реальное время» писало, что в Авиастроительном районе отключают воду на сутки из-за аварии.



