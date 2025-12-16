США заявили об ударах по трем судам с наркотиками в Тихом океане, восемь человек погибли

В Пентагоне уточнили, что атакованные суда, по данным разведки, следовали по известным маршрутам наркотрафика

Фото: Реальное время

Вооруженные силы США 15 декабря заявили о нанесении ударов по трем судам в международных водах Тихого океана, которые, как утверждается, перевозили наркотики. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно заявлению Южного командования ВС США, «смертоносные кинетические удары» были осуществлены объединенной оперативной группой Southern Spear. Операция проводилась по указанию министра войны США Пита Хегсета. В Пентагоне уточнили, что атакованные суда, по данным разведки, следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и, как утверждается, принадлежали организациям, признанным террористическими, будучи задействованными в незаконной торговле наркотиками. В результате прямых ударов были убиты восемь мужчин: трое находились на первом судне, двое — на втором и еще трое — на третьем.

Ранее, в конце ноября, газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказывал «убивать всех». Издание приводило в пример инцидент 2 сентября, когда после первого удара командующему было отдано указание нанести второй удар для ликвидации выживших. Публикация вызвала реакцию Белого дома, который назвал Washington Post «медиапреступником недели» и раскритиковал сам материал как ложь, при этом подчеркнув, что подобные удары соответствуют законам войны.

Член палаты представителей США от демократической партии Шри Танедар уже заявил о представлении резолюции об объявлении импичмента министру войны Хегсету. Удары американских вооруженных сил по катерам с предполагаемыми наркотиками у побережья Венесуэлы неоднократно осуществлялись в сентябре и октябре. При этом в конце сентября американский телеканал NBC сообщал, что вооруженные силы США прорабатывают варианты нанесения ударов по наркоторговцам уже на территории Венесуэлы. В то же время в ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, но при этом заверил, что Вашингтон не планирует военные действия против Каракаса.

Рената Валеева