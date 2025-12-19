Новости происшествий

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Над соседним с Татарстаном регионом сбили шесть БПЛА

08:28, 19.12.2025

В ряде регионов России также введены ограничения на работу аэропортов

Над соседним с Татарстаном регионом сбили шесть БПЛА
Фото: скриншот с сайта МЧС Татарстана

В Татарстане с 05:38 действует режим беспилотной опасности, сообщили в приложении МЧС.

По данным Минобороны, за ночь были ликвидированы 94 беспилотных летательных аппарата. Над территорией Самарской области перехвачены 6 БПЛА.

Ранее в Татарстане режим беспилотной опасности отменили спустя пять часов.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также