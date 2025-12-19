Над соседним с Татарстаном регионом сбили шесть БПЛА
В ряде регионов России также введены ограничения на работу аэропортов
В Татарстане с 05:38 действует режим беспилотной опасности, сообщили в приложении МЧС.
По данным Минобороны, за ночь были ликвидированы 94 беспилотных летательных аппарата. Над территорией Самарской области перехвачены 6 БПЛА.
Ранее в Татарстане режим беспилотной опасности отменили спустя пять часов.
