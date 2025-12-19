В Казани неизвестный открыл стрельбу по собакам на улице Портовой

Неизвестный устроил «расстрел» собак и угрожал убить волонтера-зоозащитницу

В Казани на территории промбазы на улице Портовой неизвестный открыл стрельбу по собакам. Об этом «Реальному времени» сообщила волонтер Румия Газарова:

— Вечером 18 декабря на территорию базы зашел мужчина и начал стрелять в собак из травматического или пневматического пистолета, судя по звуку выстрелов. В одну собаку попал — она завизжала и убежала, я ее до сих пор не могу найти. Мог попасть и в меня. Когда я закричала: «Что вы делаете?», — он крикнул, что девочка умерла, и теперь он будет убивать всех собак и зоозащитников. И добавил, что в следующий раз застрелит меня.

Газарова вызвала полицию, написала заявление, указав в нем, что ей угрожали убийством. Также в «Реальное время» обратился по телефону Даниил Миланович и сообщил, что в Зеленодольске на улице Рогачева утром 18 декабря неизвестные люди отстрелили дротиком собаку его тещи и увезли ее в неизвестном направлении, несмотря на мольбы женщины отдать ей домашнюю любимицу.

— Собака — небольшая пожилая дворняжка — была в нескольких метрах от нее, в палисаднике, — рассказал он. — Она была в ошейнике, вела себя неагрессивно, вообще ни на кого не обращала внимания. Неизвестные были на двух автомобилях — белый «каблук» и черный седан. Они сказали, что собаку отвезут в отлов, адреса не дали. Я обращался в исполком города, в департамент ЖКХ, но там мне сказали, что отловом на территории Зеленодольска занимается приют «Кот и пес». Я был в приюте, они сейчас не работают, собаки тещи там нет. Мы будем писать заявление в полицию о хищении собаки и незаконной деятельности по отлову.

Ранее «Реальное время» сообщало, что после ареста руководства приюта «Кот и пес» в Зеленодольском районе стало некому вести отлов бродячих собак на законных основаниях, и что в местных пабликах появились сообщения о том, что в Васильево неизвестные начали уничтожать собак общеопасным способом — разбрасывая на улицах и во дворах отраву.

Инна Серова