За сутки в Татарстане произошло шесть пожаров
При этом на водных объектах за указанный период происшествий не зафиксировано
За минувшие сутки, 20 декабря, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана совершили 28 выездов на различные происшествия по всей республике. Большая часть этой работы пришлась на тушение пожаров и реагирование на запросы о помощи от других экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
В течение дня пожарные реагировали на шесть случаев возгораний. Особое внимание уделялось четырем пожарам, произошедшим в жилом секторе.
Помимо реальных угроз, 20 декабря подразделения Госпожарнадзора 13 раз выезжали по ложным вызовам.
Кроме того, дважды сотрудники Государственной противопожарной службы были задействованы в ликвидации последствий ДТП.
При этом на водных объектах за указанный период происшествий не зафиксировано.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».