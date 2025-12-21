Новости происшествий

За сутки в Татарстане произошло шесть пожаров

10:43, 21.12.2025

При этом на водных объектах за указанный период происшествий не зафиксировано

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки, 20 декабря, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана совершили 28 выездов на различные происшествия по всей республике. Большая часть этой работы пришлась на тушение пожаров и реагирование на запросы о помощи от других экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В течение дня пожарные реагировали на шесть случаев возгораний. Особое внимание уделялось четырем пожарам, произошедшим в жилом секторе.

Помимо реальных угроз, 20 декабря подразделения Госпожарнадзора 13 раз выезжали по ложным вызовам.

Кроме того, дважды сотрудники Государственной противопожарной службы были задействованы в ликвидации последствий ДТП.

При этом на водных объектах за указанный период происшествий не зафиксировано.

Рената Валеева

