Кафе «Истара» закрыли на месяц из-за антисанитарии и кишечной инфекции

Поводом послужила жалоба посетителя, у которого обнаружили кишечную инфекцию

Фото: Динар Фатыхов

Деятельность кафе «Истара» в селе Базарные Матаки приостановили на 30 суток решением суда. Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана в своем телеграм-канале.



Поводом послужила жалоба посетителя, у которого обнаружили кишечную инфекцию. Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных норм, включая использование непригодного инвентаря, отсутствие мероприятий по обеззараживанию и профилактической обработке помещений, а также отсутствие медицинского осмотра персонала.

Лабораторные анализы подтвердили присутствие кишечной палочки в продуктах и на поверхностях кафе.

Ариана Ранцева