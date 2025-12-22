Кафе «Истара» закрыли на месяц из-за антисанитарии и кишечной инфекции
Поводом послужила жалоба посетителя, у которого обнаружили кишечную инфекцию
Деятельность кафе «Истара» в селе Базарные Матаки приостановили на 30 суток решением суда. Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана в своем телеграм-канале.
Поводом послужила жалоба посетителя, у которого обнаружили кишечную инфекцию. Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных норм, включая использование непригодного инвентаря, отсутствие мероприятий по обеззараживанию и профилактической обработке помещений, а также отсутствие медицинского осмотра персонала.
Лабораторные анализы подтвердили присутствие кишечной палочки в продуктах и на поверхностях кафе.
