Казанцу, чья собака напала на ребенка в Нагорном, грозит до трех лет тюрьмы
Пострадавший ребенок получил серьезные повреждения лица
Прокуратура Советского района Казани передала в суд уголовное дело против владельца собаки, которая напала на восьмилетнюю девочку в поселке Нагорный.
Нападение произошло, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выпустил собаку гулять без присмотра. Пострадавший ребенок получил серьезные повреждения лица, потребовавшие хирургической операции.
Мужчина обвиняется по статье 118 Уголовного кодекса РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Теперь прокуратура ожидает судебного вердикта.
28 ноября в отдел полиции поступила информация о нападении собак в пгт Васильево. Жертвой стала несовершеннолетняя девочка, которую госпитализировали с различными травмами.
