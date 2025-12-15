В суд Татарстана поступили 98 томов дела «беглого» экс-главы двух судов Ирека Набиева

Ходатайств о переносе процесса в другой регион стороны пока не заявляли

Еще до Нового года на скамье подсудимых Верховного суда Татарстана может оказаться бывший глава Менделеевского и Пестречинского судов Татарстана Ирек Набиев. Сегодня материалы его дела поступили в канцелярию суда. Всего в нем 98 томов, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Обвинение Набиеву утверждала Генпрокуратура РФ, при этом, по данным источников «Реального времени», ходатайство о переносе резонансного процесса в иной регион для большей объективности надзорным ведомством пока не заявлялось. Будет ли просить об этом сторона защиты — покажет время.

Рассмотрение дела поручено судье Ильшату Тухватуллину. Именно он в октябре этого года отправил на 20 лет в колонию строгого режима бывшего лидера ОПГ «Кинопленка» Ильфата Сунгатуллина.

Напомним, Набиев с 2021 года по сентябрь 2025-го «скрывался от органов следствия» (цитата из релиза СК, — прим. ред.), когда Верховный суд Татарстана рассматривал и выносил приговоры по делу его бывшего водителя Алексея Кайманова, заключившего досудебное соглашение, и остальных членов группы, признанных виновными за серию преступлений в отношении бизнесмена Вячеслава Утробина, включая его похищение и отчуждение активов его фирмы на 76,8 млн рублей. Всего по «делу Набиевых» осудили пятерых:

Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима.

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов, — 9 лет «строгача».

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет колонии строгого режима.

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет «строгача».

Алмаз Сафин, экс-начальник межрайонной налоговой инспекции, — 3 года колонии общего режима.

Большая часть обвинений в адрес Набиева-старшего связана с историей отчуждения активов фирмы «Кишер» — 76,8 млн рублей. В приговорах бывшего председателя Менделеевского суда шифровали в качестве «лица номер 1 с особым правовым статусом — предполагаемого организатора преступной группы».

Согласно вступившим в силу решениям, Сафин превысил полномочия с целью блокировки счета «Кишера» и возможности перерегистрации фирмы в другом регионе, а остальные фигуранты по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли ряд попыток смены директора «Кишера». Третья — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной. В похищенный паспорт руководителя вклеили фото Кайманова, и тот смог перерегистрировать чужую компанию на подставного человека. Таким образом группа получила доступ к счету фирмы «Кишер», где лежали 76,8 млн рублей, и вывела активы.

По этой истории Набиеву предъявлены обвинения в мошенничестве, похищении человека с применением насилия, вымогательстве, легализации денежных средств и иного имущества, а также подстрекательстве налоговика к превышению должностных полномочий.

Особняком в деле бывшего председателя судов стоит коррупционный эпизод. По версии СК, в 2015—2019 годах он получил в качестве взятки деньги, услуги имущественного характера и имущество одного из предпринимателей Набережных Челнов на сумму свыше 17 млн рублей — «за общее покровительство и обеспечение благоприятных условия для ведения бизнеса».

Вернулся в Россию из Германии Ирек Набиев сам, был задержан в аэропорту Казани сотрудниками транспортной полиции, после чего оказался в казанском СИЗО-2.

«Я принял решение добровольно вернуться на родину и отстаивать свои законные права в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ. Это осознанное добровольное решение подтверждает, что я полностью доверился действующим законам РФ и очень надеюсь на объективное, справедливое расследование данного дела со стороны правоохранительных органов», — сообщал он в одном из телеграм-каналов.

Напомним, еще в феврале 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин получил согласие Высшей квалифколлегии судей РФ на уголовное преследование татарстанского судьи в отставке Ирека Набиева. Уголовное дело против него было возбуждено в сентябре того же года, после чего ВИП-фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск по семи составам Уголовного кодекса РФ: похищение человека, мошенничество, получение взятки в особо крупном размере, превышение полномочий, вымогательство, легализация преступных доходов и подделка документов (ст. 126 ч. 3 п. а; ст. 159 ч. 4; ст. 290 ч. 6; ст. 286 ч. 3 п. в; ст. 163 ч. 3 пп. а, б; ст. 174.1 ч. 4 пп. а, б; ст. 327 ч. 4 УК РФ).

На том заседании ВККС также была засвечена информация о предполагаемой причастности Набиева к хищению 16 млн рублей Элхана Досмамедова путем обмана с обещанием решить вопрос о его освобождении от уголовной ответственности в 2018 году. По версии СКР, в действительности возможности повлиять на ход расследования судья не имел и ничего делать не собирался.

Дело в том, что в 2018-м силовики предъявляли претензии в части незаконной раздачи и застройки участка леса под Челнами к чиновникам и получателю участков, владельцу загородного развлекательного комплекса «Агдаш» Элхану Досмамедову. У его сына и экс-главы ПИЗО Тукаевского района Интигама Досмамедова проводился обыск. До суда дело не дошло — после возмещения ущерба двумя бывшими главами района и возврата 4,5 га.

Также в компромате от Бастрыкина тогда звучали сведения о якобы полученной в 2016—2019-м годах взятке от челнинского бизнесмена Алексея Кайманова «деньгами и оплатой расходов на приобретение бытовой техники» — всего на 12 млн рублей. По данным источников «Реального времени», силовики считают, что в числе приобретенного были две кофемашины, а сама взятка якобы предназначалась за покровительство и содействие бизнесу Кайманова «путем использования связей в государственных органах».

В декабре 2022-го Ирека Набиева заочно арестовал Нижегородский областной суд. Поскольку именно в Нижнем базируется Третье следственное управление ГСУ СКР, сотрудники которого занимались расследованием этого дела.

