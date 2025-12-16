Двое погибли в ДТП в Черемшанском районе Татарстана
Инцидент случился на 38-м километре автодороги Кузайкино — Нурлат
Сегодня в Черемшанском районе Татарстана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.
Инцидент случился на 38-м километре автодороги Кузайкино — Нурлат. Водитель легкового автомобиля ВАЗ 2112, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с грузовым транспортным средством. В результате удара водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2112 получили травмы и скончались на месте происшествия.
Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия немедленно выехал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов.
