ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе «Дружба»: задержаны четверо подростков

Подростки планировали использовать самодельное взрывное устройство

Фото: Артем Дергунов

ФСБ совместно со Следкомом предотвратила диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть‑Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области. Задержаны четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Подростки планировали использовать самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва нефтепровода. В октябре 2025 года они через мессенджер Telegram вступили в контакт с сотрудником украинских спецслужб. За денежное вознаграждение задержанные уже совершали поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Для атаки на «Дружбу» им передали координаты тайника с СВУ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

Нефтепровод «Дружба» — одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Он транспортирует российскую и казахстанскую нефть в страны Восточной и Центральной Европы. Общая длина трубопровода составляет 8 900 км, из них 3 900 км проходят по территории России. Мощность системы — 1,2—1,4 млн баррелей в сутки.

Трасса нефтепровода проложена через сложные природные и инфраструктурные объекты: горы, болота, автомобильные и железные дороги, а также 45 крупных рек, среди которых Волга, Днестр, Ока, Висла, Одер, Припять и Дунай. Перепад высот на маршруте превышает 1 км.

Рената Валеева