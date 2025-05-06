«Из-под стражи освободить»: Верховный суд РТ отпустил экс-главу ФСС Лоханова на принудительные работы

Из колонии строгого режима освобожденного отпустят лишь после получения официальных документов. На это может уйти более пяти дней

Фото: Ирина Плотникова

Только что Верховный суд Татарстана принял решение о переводе осужденного за взятку Павла Лоханова из колонии строгого режима на принудительные работы. Отказное решение Зеленодольского горсуда по ходатайству защиты было отменено, передает из суда журналист «Реального времени».

При оглашении решения судья Верховного суда постановил: «Ходатайство о замене остатка срока принудительными работами удовлетворить. Из-под стражи осужденного освободить». Также он определил — к месту отбывания принудительных работ Лоханову предстоит проследовать самостоятельно.

На свободу бывший руководитель регионального отделения Фонда соцстраха может выйти лишь после того, как в колонию поступят соответствующие документы. При этом на их изготовление в Верховном суде РТ отводится срок до пяти дней, после чего материалы должны быть направлены в Зеленодольский суд, а уже оттуда — в исправительное учреждение, объяснил «Реальному времени» адвокат осужденного Вадим Максимов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, за время отсидки в свияжской колонии осужденный за взятку Павел Лоханов получил рабочую профессию и стал бригадиром ремонтников и строителей. А еще получил 10 поощрений в виде дополнительных свиданий и посылок. Однако Зеленодольский суд не поверил в исправление бывшего управляющего отделения Фонда соцстраха в Татарстане и отказал в ходатайстве о замене остатка срока принудительными работами. А в апелляционной инстанции сегодня посчитали это решение незаконным.

С учетом правок в апелляции и кассации назначенный приговором суда срок Лоханова составляет 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Отбыто уже больше половины.

Под стражей ВИП-страховщик оказался в сентябре 2021-го после задержания и погони. В июне 2022-го Московский райсуд Казани признал его виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) от представителя «РСС-Мед». Деньги были получены за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч.

До конца назначенного срока Лоханову остается 2 года и 7 месяцев. Где и как он будет отрабатывать наказание — покажет время.

Подробности уголовной биографии и ударного труда ВИП-страховщика за решеткой — в материале «Реального времени».