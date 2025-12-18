Компания Twitch оштрафована московским судом на 6 млн рублей

Пресс-секретарь Мосгорсуда указал, что дело возбуждено на основании обращения компетентных органов государства

Фото: Динар Фатыхов

Суд Таганского района города Москвы вынес решение о привлечении американской компании Twitch Interactive, Inc. к административной ответственности. Постановление вынесено мировым судьей судебного участка №422.

Согласно решению суда, компания признана виновной в нарушении положений статьи 19.7.10-4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за невыполнение оператором информационной системы требования уполномоченного органа о предоставлении сведений, необходимых для исполнения обязанностей, возложенных законом.

Суд определил размер административного наказания в виде денежного штрафа в сумме 6 миллионов рублей.

Пресс-секретарь Мосгорсуда подтвердил факт рассмотрения дела и указал, что дело возбуждено на основании обращения компетентных органов государства. Никаких дополнительных пояснений относительно характера нарушений пока не приводится.

Компания Twitch известна как одна из крупнейших мировых платформ для трансляции игрового контента, ставшая популярным местом для геймеров и зрителей со всего мира. Однако данное судебное разбирательство подчеркивает важность соблюдения всех правовых норм даже крупными международными компаниями.



Ариана Ранцева