При взрыве машины в Москве погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров
Он является выпускником Казанского танкового училища
Утром 22 декабря на юго-востоке Москвы произошло убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщает Следком России.
Его автомобиль взорвали самодельным устройством, установленным под днищем машины.
Главный следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статьям об убийстве опасным способом и незаконном обороте взрывчатки. Для оперативного расследования привлечены специалисты центрального аппарата СК.
Среди версий следствием рассматриваются причастность украинских спецслужб к организации покушения. Ход дела контролируется руководством ведомства. Назначены соответствующие экспертизы, ведется допрос свидетелей и изучение записей камер наблюдения.
Сарваров окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета ТАССР в 1990 году.
