Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о падении потолка казанской школы на ученика

09:52, 19.12.2025

Руководством Следственного комитета Татарстана инициирована процессуальная проверка обстоятельств инцидента

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Казани произошло частичное обрушение потолков в образовательном учреждении, приведшее к небольшим травмам ученика четвертого класса. Инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях, где отмечается повторение подобных случаев в этой школе, сообщает Следком России.

Руководством Следственного комитета Татарстана инициирована процессуальная проверка обстоятельств инцидента на предмет наличия признаков халатности сотрудников школы. Расследование ведется в рамках статьи 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»).

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального подразделения оперативно подготовить отчет о результатах проведенной проверки и доложить о ситуации.

Ранее «Реальное время» писало, что в казанской гимназии №14 произошло короткое замыкание.

Ариана Ранцева

