Суд РТ отложил заседание по жалобам на арест бывшего мэра Нижнекамска Муллина

Его адвокаты не смогли прибыть ввиду занятости в следственных действиях

Фото: Ирина Плотникова

На связь с Верховным судом Татарстана из СИЗО Мензелинска вышел сегодня арестованный экс-глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. В апелляции должны были рассматривать вопрос о законности меры пресечения по делу об афере и превышении полномочий с выплатами за рекрутинг участников СВО, передает с места журналист «Реального времени».

Однако апелляционный процесс не пошел, поскольку ни один из трех адвокатов арестованного в Верховный суд РТ не приехал, при этом двое из них направили ходатайства об отложении процесса, сославшись на ранее назначенные на сегодняшний день следственные действия.

Экс-мэр также просил суд о переносе заседания, что и было сделано.

Силовики подозревают Муллина в причастности к афере с выплатами за поиск и привлечение контрактников на СВО на сумму свыше 35 млн рублей. По этому делу к ответственности уже привлекается директор центра «Патриот» Айрат Шарифуллин. Он — под домашним арестом.

Причастность к преступлению отставной ВИП-чиновник не признает.