Суд разъяснит порядок пересмотра сделок с жильем по примеру дела Лурье
Подготовленный обзор планируется сделать ориентиром для нижестоящих судебных инстанций
Готовится специальный обзор решений судов по вопросам оспаривания сделок с недвижимым имуществом. Руководитель суда Игорь Краснов поручил коллегиям подготовить документ, включающий резонансное дело Полины Лурье против Ларисы Долиной, сообщили в пресс-службе ВС РФ.
Подготовленный обзор планируется сделать ориентиром для нижестоящих судебных инстанций. Документ объединит случаи аналогичного характера, обеспечивая единообразие подходов при рассмотрении аналогичных исков.
Решение суда подтвердило законные основания владения квартиры в Москве Полиной Лурье. Обзор судебной практики сделает возможным учитывать специфику таких случаев при вынесении последующих постановлений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».