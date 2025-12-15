Инженера оштрафовали на 100 тыс. рублей за гибель рабочего в Апастовском районе
Рабочего засыпало землей, он погиб на месте от полученных травм
В Апастовском районе вынесен приговор инженеру подрядной организации, который был признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом стало известно по итогам судебного разбирательства, передает СУ СКР по Татарстану.
Следствием и судом установлено, что трагический инцидент произошел 25 мая 2025 года в селе Большие Болгояры. Подсудимый допустил сотрудника фирмы к работам по прокладке системы водоснабжения. При этом стенки траншеи, где проводились работы, не имели необходимых откосов и креплений, несмотря на очевидные признаки неустойчивого состояния грунта и наличие трещин.
В результате грубого нарушения техники безопасности рабочий был засыпан землей и погиб на месте от полученных травм.
Приговором суда инженеру назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
