В Татарстане выделено более 80 млн рублей на закупку подгузников

Фонду социального страхования РФ по РТ выделено финансирование на II полугодие 2020 года на закупку технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями.

«В настоящее время региональное отделение проводит конкурсные и аукционные процедуры для закупки средств реабилитации. Сумма на закупку подгузников на II полугодие составляет более 80 млн рублей», — сообщили на запрос «Реального времени» в ФСС РФ по РТ.

Что касается жалоб инвалидов на непоставку подгузников в течение нескольких месяцев, в фонде ответили так: «Сбоя нет. Контракты на поставку подгузников за первый и второй кварталы 2020 года были заключены в конце 2019 года. Срок обеспечения исчисляется с момента привоза подгузников. В связи с этим частично люди с ограниченными возможностями здоровья обеспечены по июль и август включительно».