Бизнес-обзор: ОКБ им. Симонова перешло под управление УЗГА, бенефициар «КАН Авто» тасует активы

Фирму «МВЕН» возглавил бывший шеф компании «Тулпар Техник»

На этой неделе ОКБ им. Симонова перешло под управление УК Уральского завода гражданской авиации в составе «Технодинамики», которая недавно вывела казанское предприятие из банкротства. Новое руководство и у фирмы «МВЕН», долги которой также погасил инвестор. Производителем «летающих тракторов» будет руководить выходец из группы «Тулпар». В структурах «КАН Авто» тем временем переписывают бизнес — подробнее в обзоре «Реального времени».

За штурвалом фирмы «МВЕН» — экс-глава ООО «Тулпар Техник»

Казанский производитель легких самолетов и систем спасения — «Фирма «МВЕН» встретил эту неделю с новым шефом. Вместо управлявшего обществом семь лет Ильи Ермоленко, сына одного из основателей, компанию возглавил Вячеслав Дунин, бывший гендиректор предприятия по техническому обслуживанию воздушных судов «Тулпар Техник» (входит в ГК «Тулпар»).

Недавно Дунин начал руководить и зарегистрированной год назад фирмой «М1» младшего Ермоленко. Эта компания фигурировала в банкротном деле «МВЕН», выступив с намерением рассчитаться с его кредиторами, но затем отозвала заявление. Долги в итоге были погашены неизвестным инвестором, суд прекратил производство по делу, и компания сумела выправить свои дела, вернувшись к авиастроительной деятельности. В июле на полях выставки «АгроВолга» раису Татарстана представили ее самолет для авиационно-химических работ.

Как уже рассказывало «Реальное время», прошлым летом Илья Ермоленко сосредоточил бизнес отца в своих руках. Принадлежащее ему АО «М1» стало единственным владельцем казанского производителя самолетов МВ-500 для сельхозавиации, получив и долю другого сооснователя компании Михаила Невельского. На сегодня у бизнесмена есть еще две фирмы «Смартэйр» и «УК Смарт», занятые в сферах неспециализированной оптовой торговли, а также аренды и управления недвижимостью.

«МВЕН» выступил разработчиком легкого казанского самолета МВ-500 для сельхозработ, или «летающего трактора», как его еще называли. Техника могла стать флагманом сельхозавиации России. Дочерняя компания «Ростеха» выступила инвестором строительства первой партии воздушных судов за 167,1 млн рублей. Первые девять самолетов должны были построить к июню 2019 года, а десятый — к августу того же года. Срыв сроков привел к затяжному конфликту между партнерами. В результате авиатехнику вернули через суд.

Тяжбы в арбитраже пошатнули дела компании, в 2023 году в ней ввели начальную процедуру банкротства, но в мае 2024 года ее долги были погашены. В прошлом году выручка компании составила 20,5 млн рублей, но общество понесло большие убытки — в размере 167,5 млн.

УЗГА начала управлять ОКБ им. Симонова

Входящий в «Ростех» холдинг «Технодинамика», который этим летом получил контроль над обанкротившимся НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», приступил к управлению казанским предприятием. С понедельника полномочия руководителя должника перешли от конкурсного управляющего Владимира Заплавы к управляющей компании АО «Уральский завод гражданской авиации». Как ранее объяснял «Реальному времени» генеральный конструктор УЗГА Николай Долженков, формально активы перейдут в собственность холдинга, но фактически на мощностях научно-производственного объединения в Казани будут работать местные филиалы уральского завода.

НПО «ОКБ им. Симонова» занималось развитием БПЛА для нужд Минобороны, ему доверили создать первый в России ударный беспилотный летательный аппарат. В 2011 году казанское предприятие под руководством Александра Гомзина выиграло конкурс МО по созданию беспилотника весом до 5 тонн. На эти цели был выделен 1 млрд рублей, но денег не хватило, менеджмент запросил еще около 2 млрд. У ОКБ были и другие проекты, но ни один «не взлетел». В 2019 году оно потеряло право на военный беспилотный комплекс «Альтиус», контракт передали УЗГА. В июле 2021 году НПО объявили банкротом.

В июне 2025 года бывшего гендиректора и главного конструктора ОКБ Александра Гомзина суд признал виновным в мошенничестве по оборонным контрактам на разработку беспилотников. Ему назначили восемь лет колонии и тут же освободили от наказания, поскольку по всем эпизодам дела вышли 10-летние сроки давности.



Поначалу в реестре кредиторов у должника было около 100 предприятий ОПК и частных компаний, включая ВТБ и «Тимер банк», с общей суммой требований в 1,2 млрд рублей. К этому лету их осталось около 50. Российский разработчик и производитель авиационного оборудования «Технодинамика» сумел вывести ОКБ им. Симонова из банкротства, сначала выплатив его долги ФНС в сумме 40 млн рублей, а затем договорившись с остальными кредиторами о заключении мирового соглашения с особыми условиями погашения долгов.

Казанский автодилер реорганизует активы

В среду президент группы компаний «КАН Авто» Александр Колесов переписал на себя фирмы, связанные с дилерским центром по продаже автомобилей с пробегом. Это два микропредприятия со схожими названиями ООО «КАН Авто Эксперт-25» и ООО «КАН Авто Эксперт-5». Годовой оборот первого — 83,7 млн, чистая прибыль — 4,5 млн, выручка второго — 81,3 млн и убытки в размере 2,3 млн рублей. Оба специализируются на розничной торговле автомобилями и работают на рынке несколько лет.

Все это время учредителем компаний была директор по продажам в группе Рита Халилова. Комментируя «Реальному времени» ситуацию в отрасли по итогам первого полугодия 2025 года, она отмечала отрицательную динамику рынка. По данным «Автостата», продажи новых легковых авто в России просели на 27%, в Татарстане — на 32%. Однако снижение ключевой ставки ЦБ может изменить ситуацию заявляла спикер: «Говоря о динамике, продажи во втором квартале 2025 года показали рост к первому кварталу +15%. Мы надеемся, что рынок будет постепенно восстанавливаться, но при этом большого роста в 2025 году не ожидаем». На рынке, по ее словам, по-прежнему лидируют китайские бренды — Haval, Chery, Changan, Geely.

«КАН Авто Эксперт» — крупный автомобильный центр, который специализируется на продаже автомобилей с пробегом. Девять автосалонов расположены в разных локациях города. Самый крупный, площадью 12 тысяч кв. м находится на Сибирском тракте, 52.

Представитель РЭЦ Татарстана и новый венчурный фонд республики

«Реальное время» на этой неделе рассказывало и о других новостях экономики и бизнеса. Выходец из Татарстана, экс-глава Минпромнауки Мордовии Игорь Губайдуллин, считающийся близким к губернатору Артему Здунову, возвращается на родину. По данным источников издания, он возглавит татарстанское представительство Российского экспортного центра (РЭЦ), которое скоро откроется в Казани.

Татарстанский филиал РЭЦ должен оживить интерес МСБ к несырьевому экспорту: расширятся возможности участия в зарубежных выставках и сертификации местной продукции для выхода на внешние рынки. «Внешняя торговля перестраивается: на первый план вышли Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, у которых более жесткие требования к качеству», — говорят эксперты. Остается вопрос — продолжит ли работу центр поддержки экспорта (ЦПЭ) после прекращения федерального финансирования по нацпроектам.

«Татнефтехиминвест-холдинг» совместно с экосистемой венчурных фондов «Перспектива» учредили венчурный фонд «Новая химическая индустрия» (НХИ) с посевным капиталом в 4—6 млрд рублей. Основное назначение — преодоление зависимости от импорта в малотоннажной химии. «Наша мечта — построить здесь региональную технологическую инфраструктуру, в которой проектные компании смогут импортозаместить технологии», — объяснял зампред правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс на ТНФ-2025. Председателем научно-технического совета фонда избран Рафинат Яруллин. Под его руководством управляющие компании будут отбирать проекты для вхождения в капитал, чтобы на выходе увеличить доходность венчурных инвестиций.