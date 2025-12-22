Станции ТГК-16 подписали новый колдоговор

Действующий коллективный договор единогласно признан выполненным

Фото: Лилия Егорова

В филиалах энергокомпании ТГК-16 — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — прошли конференции трудовых коллективов. Энергетики приняли главный документ, регулирующий отношения между сотрудником и работодателем.

В течение 2025 года энергостанции ТГК-16 полностью выполнили все обязательства, предусмотренные коллективным договором. Их в документе насчитывается несколько десятков, что позволило каждому сотруднику предприятия воспользоваться предусмотренными льготами и поддержкой. Среди важных мероприятий — предоставление материальной помощи при значимых жизненных событиях, таких как заключение брака, рождение ребенка, а также в честь профессиональных праздников. Особое внимание уделялось ветеранам предприятия и работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На предприятии традиционно проводится целый комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности производства и улучшение условий труда. Это касается также поддержания технической исправности оборудования электроэнергетических объектов, что служит основой для стабильной и безопасной работы ТЭЦ.

Реклама АО «ТГК-16». Лилия Егорова

Профессиональное развитие сотрудников остается одним из приоритетов компании. Ежегодно проводится обучение и переподготовка кадров, что обеспечивает повышение квалификации и соответствие современным требованиям отрасли. Дополнительным важным элементом является реализация масштабной программы поддержки спорта и здорового образа жизни среди сотрудников. Энергетики активно участвуют как во внутренних спартакиадах станций, так и в городских и республиканских спортивных мероприятиях, что положительно сказывается на коллективном духе и здоровье работников.

Радифа Мингалева