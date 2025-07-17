Прогноз по авторынку сбывается: татарстанцы пересаживаются на Lada

Фото: Реальное время

Доля китайцев на российском авторынке постепенно сокращается, но они по-прежнему занимают большую его половину. В первом полугодии 2025 года авторынок России упал на 28%. В Татарстане сокращение оказалось еще более значительным — порядка 30%, а доля китайцев — ниже, чем в целом по России. На вершине модельного топа оказались «Лады» — Lada Granta и Lada Vesta. По данным Минпромторга РФ, продажи отечественных автомобилей падают чуть медленнее, чем продажи иностранцев. Что нас ждет по итогам 2025 года — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Высокая ключевая ставка затормозила рынок автомобилей

Российскому рынку новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2025 году прогнозируют серьезное падение. Спад авторынка России за первое полугодие достиг 27% год к году, о чем свидетельствуют данные статистики «Автомаркетолога». «Было продано 531 733 легковых автомобиля против 725 784 штук за тот же период прошлого года. Объем рынка новых автомобилей упал в июне 2025 года на 28% к аналогичному периоду прошлого года: с 124 658 до 90 198 автомобилей», — прокомментировала генеральный директор компании Татьяна Акимова.

В прошлом году автомобильный рынок бурно рос: в первом полугодии 2024 года в России было продано на 79% новых автомобилей больше, чем в первом полугодии 2023 года. Доля китайских марок увеличилась с 43% за I полугодие 2023 года до 58,2% в 2024-м.



Российскому рынку новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2025 году прогнозируют серьезное падение. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В первом полугодии 2025 года доля продаж автомобилей китайских брендов, по данным Автостата, снизилась до 55%, а доля российских брендов составила 34,6%. В сегменте новых авто лидируют кроссоверы и внедорожники — с долей 67,4%. Доля автомобилей с дизельным двигателем составила 95%, доля подключаемых гибридов — 2,4%, а доля чистых электрокаров — всего 0,8%.

Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion — в топе продаж

В топе продаж по итогам первого полугодия — Lada (доля более 29% от всех регистраций в РФ), отмечает Татьяна Акимова. Остальной топ-10 за исключением шестого и восьмого места занимают китайские марки. Среди них лидирует Haval, который по итогам первого полугодия реализовал 64 043 автомобиля и увеличил свою рыночную долю до 12%.

На вершине модельного топа находятся две «Лады»: это Lada Granta (продано 68 392 авто против прошлогодних 97 133 единиц), а также Lada Vesta (продажи упали с 62 623 до 42 916 штук).

Лидер среди иномарок и самый продаваемый в России китайский автомобиль — Haval Jolion. Продажи этого кроссовера упали за январь — июнь этого года относительно прошлогоднего показателя с 35 522 до 25 639 единиц.

В топе продаж по итогам первого полугодия — Lada (доля более 29% от всех регистрации в РФ), отмечает эксперт. взято с сайта tatarstan.ru

Татарстан просел еще сильнее

На рынке Татарстана за первое полугодие 2025 года было продано 22 046 новых легковых автомобилей, что указывает на почти 30-процентное снижение показателей регистрации к прошлому году (31 337 единиц), подчеркивает Акимова.

В топ-5 брендов на рынке Татарстана по итогам первого полугодия вошли Lada (8818 автомобилей), Chery (2486), Changan (1211), а также Geely (1121) и Solaris (733).

Топ самых продаваемых автомобилей в Татарстане в I полугодии 2025 года

Место Модель автомобиля Количество проданных авто, шт 1 Lada 8818 2 Chery 2486 3 Changan 1211 4 Geely 1121 5 Solaris 733

Данные «Автомаркетолога»

Больше половины продаж автомобилей Lada составила модель «Лада Гранта» (4236 единиц), которая сохранила за собой звание самого продаваемого автомобиля на местном рынке. Второе место за Lada Vesta (1921 ед.). Продажи Haval составили за тот же период 1164 ед. (третий результат на рынке). Топ-5 дополнили Chery Tiggo 7 Pro Max (884 единиц) и Lada Niva Legend (793 авто), перечислила Татьяна Акимова.

Больше половины продаж автомобилей Lada составила модель «Лада Гранта» (4236 единиц), которая сохранила за собой звание самого продаваемого автомобиля на местном рынке. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Доля китайских брендов на рынке новых автомобилей в Татарстане за первое полугодие составила 47%. На долю российских машин пришлось почти 44%. В целом же по РФ автомобили китайских марок, согласно данным «Автомаркетолога», составили почти 55%, что заметно выше доли российских марок — 35%.

— Даже при сохранении уровня продаж, который рынок показал в первой половине и во втором полугодии, итоговый результат едва ли превысит отметку 1,1 млн автомобилей. Более реалистичный сценарий — от 1,05 до 1,08 млн, что будет означать падение на 20–25% (и более) к итогам 2024 года, когда рынок достигал от 1,4 до 1,6 млн машин в зависимости от источника, — прогнозирует Татьяна Акимова.

Таким образом, вместо восстановления рынка мы наблюдаем откат, и речь идет не о росте, а о существенном сокращении рынка. Причины — высокая закредитованность домохозяйств, снижение доступности автокредитов, рост цен на автомобили и слабый эффект от госпрограмм. Ситуация усугубляется усиливающейся конкуренцией между китайскими брендами, что не приводит к ценовой доступности, а лишь усиливает давление на дилерские сети и каналы сбыта.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Покупка машины без кредита стала практически невозможной

По оценкам ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), сокращение продаж новых автомобилей в 2025 году составит от 23% до 32% по сравнению с прошлым годом.

«Если какие-то позитивные изменения по кредитованию и, соответственно, продаже автомобилей в лизинг произойдут, то мы увидим небольшой рост продаж во второй половине года. И тогда получится 1,3 млн штук», — прогнозирует глава ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин.

При средней цене нового автомобиля около 3 млн рублей покупка машины без привлечения кредита стала практически невозможной для большинства граждан страны. «Вряд ли есть много людей, которые могут просто достать 3 млн рублей и купить автомобиль. Сегодня нет возможности купить автомобиль за те доходы, которые мы в среднем имеем по России в качестве заработной платы», — заявил Подщеколдин.

Без поддержки кредитования автомобильный рынок России рискует завершить 2025 год с результатами, близкими к худшему сценарию.

— По итогам I полугодия 2025 года рынок показывает отрицательную динамику. Ситуация с продажами непростая только из-за сокращения объемов продаж. Если говорить про возможности приобретения автомобилей с позиции клиентов, сейчас многие бренды нивелируют высокую кредитную ставку своими предложениями — субсидированием ставки и рассрочками. Таким образом, приобрести автомобиль сейчас не сложно, — прокомментировала директор по продажам «КАН-Авто» Рита Халилова.

К сожалению, рынок в Татарстане показывает большую отрицательную динамику, подтвердила Халилова: по данным «Автостата», общий рынок новых легковых авто за 6 месяцев показывает минус 27%, а рынок Татарстана показывает минус 32%.

Сегодня лидерами продаж в ГК «КАН-Авто» являются те же бренды, которые занимают лидерские позиции в стране — Haval, Chery, Changan, Geely.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рита Халилова не согласна с тезисом, что китайские автомобили начинают терять долю на рынке: «Если обратиться к статистике, доля российских автомобилей действительно показывает рост. Так, по данным «Автомаркетолога», основанных на регистрациях автомобилей, за 6 месяцев 2025 года доля российских автомобилей составляет 35%, за аналогичный период прошлого года эта доля составляла 32%. Но под российскими автомобилями подразумеваются такие бренды, как Lada, Solaris, XCITE, «Москвич», УАЗ, «Эволют» и Aurus. Однако мы считаем, что изменение доли незначительное, поэтому, отвечая на вопрос, мы не считаем, что китайские автомобили теряют рынок».

На объем продаж автомобилей большое влияние оказывает ключевая ставка, и ее снижение точно повлияет на рост продаж, считает Халилова. «Говоря о динамике, продажи во втором квартале 2025 года показали рост к первому кварталу +15%. Мы надеемся, что рынок будет постепенно восстанавливаться, но при этом большого роста в 2025 году не ожидаем», — резюмировала она.

Правительство пытается поддержать отечественный автопром

Темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок, отмечается в пресс-релизе Минпромторга.

— Изменение доли производителей из КНР может быть обусловлено увеличением стоимости их продукции, желанием потребителей сделать выбор в пользу других марок и государственными программами поддержки отечественных производителей автомобилей, — объясняет Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

АвтоВАЗ пока не предоставлял информацию о продажах в первом полугодии 2025 года, однако продукция компании пользуется устойчивым спросом в стране, и, вероятно, она осталась лидером в продажах среди отечественных автомобильных брендов в первом полугодии 2025 года даже несмотря на ситуацию на рынке, отмечает Баранов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Государство продолжает поддержку отечественного автопрома: так, были возобновлены программы поддержки спроса «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Также правительство оказывает поддержку автомобилестроению и другими способами, например весной глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сказал, что ведомство развернет комплекс мер поддержки, нацеленный на увеличение производства автомобильных комплектующих в стране. По словам Алиханова, из 740 позиций критической номенклатуры, которая была сформирована в 2022 году, около 330 закрыты российскими поставщиками, и эта работа продолжается.

Также государство рассматривает возможность усиления тарифной защиты для отечественных производителей компонентов, увеличен размер грантов на обратный инжиниринг, предприятиям предоставляются льготные займы и другие меры поддержки, напоминает аналитик.

«Ситуация на автомобильном рынке может измениться до конца года, и продажи автомобилей могут начать расти, однако влияние первого полугодия исключить нельзя, и, вероятно, по итогам 2025 года автомобилей может быть продано на 20—23% меньше, чем в 2024 году», — прогнозирует эксперт.