«Атташе» по внешним связям: Игоря Губайдуллина вернули в Казань поднимать экспорт

Экс-главу Минпромнауки Мордовии назначили представителем Российского экспортного центра в Татарстане

Выходец из Татарстана, бывший министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин, считающийся близким к губернатору Артему Здунову, возвращается в нашу республику. По данным источников «Реального времени», он возглавит татарстанское представительство Российского экспортного центра (РЭЦ), которое скоро откроется в Казани. Татарстанский филиал РЭЦ должен оживить интерес МСБ к несырьевому экспорту: расширятся возможности участия в зарубежных выставках и сертификации местной продукции для выхода на внешние рынки. «Внешняя торговля перестраивается: на первый план вышли Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, у которых более жесткие требования к качеству», — говорят эксперты. Остается вопрос — продолжит ли работу центр поддержки экспорта (ЦПЭ) после прекращения федерального финансирования по нацпроектам.

В Казань приедет глава РЭЦ Вероника Никишина?

Российский экспортный центр (РЭЦ) после долгих согласований на высшем уровне откроет в начале сентября свое представительство в Казани. Оно станет 17-м по счету в региональной сети и четвертым в Поволжье после Уфы, Самары и Нижнего Новгорода, рассказали источники «Реального времени».

Возможно, что на торжественное мероприятие приедет глава РЭЦ Вероника Никишина, чтобы представить нового атташе по внешнеторговым связям. Не исключено, что и сама дата открытия «привязана» к графику ее работы. В последний раз она была в Казани в феврале прошлого года, когда подписывала с раисом РТ Рустамом Миннихановым соглашение о сотрудничестве с Татарстаном.

Главная интрига предстоящего события в том, кому доверили представлять интересы РЭЦ в Татарстане? Бизнесмену, чиновнику, московскому варягу-профессионалу?

По данным источников «Реального времени», на этот пост утверждена кандидатура экс-министра промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игоря Губайдуллина. Информацию об этом подтвердили в региональной сети РЭЦ, знают об этом и в органах власти Мордовии. «Пока это неофициальные данные. Руководство РЭЦ само должно объявить о его назначении, поэтому ждем», — сообщили в разговоре с «Реальным временем». В пресс-службе РЭЦ не ответили на запрос, связаться с Губайдуллиным не удалось.

Но в своем телеграмм-канале он уже сообщил, что ждать открытия представительства РЭЦ в Казани осталось недолго. «По моей информации, откроется в первой половине сентября», — лаконично ответил Губайдуллин на вопрос подписчика в чате.

Из Татарстана — в Дагестан, Мордовию и обратно

Кто такой Игорь Губайдуллин и почему выбрали его кандидатуру? Во-первых, он выходец из Татарстана, окончил КФУ. Сейчас ему 35 лет, из которых он свыше 12 проработал в органах власти трех регионов — Татарстана, Дагестана и Мордовии.

Успешной карьерой чиновника он обязан, судя по всему, нынешнему губернатору Мордовии Артему Здунову. Под его руководством он сначала трудился в Министерстве экономики РТ, где ему довелось возглавлять Управление инвестиционной и инновационной деятельности. С переездом Здунова в Дагестан в 2018 году в составе его команды он работал в Министерстве экономики и территориального развития республики и в Администрации главы и правительства, где возглавлял секретариат председателя правительства Республики Дагестан и его заместителей, следует из его биографии.

Новый взлет в его карьере произошел в Мордовии в конце 2020 года, когда Артем Здунов был назначен губернатором республики. За полгода молодой чиновник вырос до министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. «Мне 33 года и всю жизнь я работаю на государственной службе. Работаю в третьем для себя регионе и в настоящее время являюсь министром промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия», — написал он в соцсетях после своего назначения.

После трех лет работы на посту министра Губайдуллин ушел в отставку без объяснения причин. Тогда он опубликовал прощальный пост в своем телеграм-канале. «Это конец?» — написал он в самом начале, словно задавая вопрос самому себе. Причину ухода раскрывать не стал, но перечислил свои достижения. «Последние 12 лет я работал на государственной службе. Занимался вопросами инвестиций, инноваций, экспорта в Татарстане. Провел три замечательных года в Дагестане, где большой командой мы развивали всю экономику республики. Отдельно приятно за тот фундамент для развития туризма, который мы заложили, — подчеркнул он. — В последние четыре года занимался развитием промышленности, бизнеса, экспорта и инноваций в Мордовии. Это был замечательный путь, который мне подарил колоссальный багаж знаний, опыта и людей», — поблагодарил он в конце Артема Здунова.

Закрывать свой телеграмм-канал он не стал, посвятив его новостям о мерах поддержки бизнеса.

РЭЦ — это работа по единому шаблону

Открытие самостоятельного представительства РЭЦ в Казани означает, что местным предпринимателям будут оказывать поддержку «здесь и сейчас», тогда как раньше их заявки рассматривались дистанционно в Нижнем Новгороде. «Это все равно что жить с мачехой. К неродным — отношение прохладное», — рассказывают предприниматели. Чаще всего им не хватало своевременной подачи информации о новых мерах поддержки и об организации выставок за рубежом. Все-таки татарстанское представительство появится с большим опозданием: спустя почти 10 лет с момента построения региональной сети центра в стране.

Впрочем, региональные представители РЭЦ утверждают, что работают по единому шаблону и не имеют отношения к распределению субсидий. «Мы — не операторы и не распределители, а просто доводим документы до адресата», — рассказала руководитель одного из поволжских представительств центра, указывая, что выполняет больше техническую работу. Как рассказывало «Реальное время», функция регионального офиса заключается в проведении первичной экспертизы экспортных контрактов. Он принимает заявки экспортеров, готовит документацию на предоставление субсидий и подписывает «закрывающие» акты. Теоретически заявку можно подавать дистанционно из любого региона. Но на практике все оборачивается тем, что обрабатывать и сопровождать обращения предпринимателей некому.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстанский бизнес обслуживался через офис в Нижнем Новгороде. Если судить по динамике экспортных контрактов, то результаты хорошие. По официальным данным, в прошлом году поддержку РЭЦ получили 754 компании Татарстана, а объем поддержанного группой экспорта превысил $800 млн — это около 7,9 млрд рублей по курсу 2024 года. Производители РТ получили более 2,5 тысячи услуг от группы РЭЦ. Для сравнения, в Башкортостане через собственный офис услугами центра воспользовались 193 экспортера, а объем поддержанного экспорта превысил $107 млн, сообщала пресс-служба ведомства. Всего в стране услугами РЭЦ воспользовались 20,4 тысячи российских компаний.

— В настоящее время внешняя торговля перестраивается: на первый план выходят рынки Китая, куда стремится большинство компаний. На втором месте Азиатско-Тихоокеанский регион, на третьем — страны Ближнего Востока. Но самые жесткие требования к качеству у КНР, поэтому нужна помощь в сертификации продукции с учетом особенностей, — говорят эксперты.

Останется ли Центр поддержки экспорта в Татарстане?

С другой стороны, в регионах действуют центры поддержки экспорта (ЦПЭ), которые ранее оказывали помощь в рамках ресурсного обеспечения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Татарстане ЦПЭ работает на базе структур Минэкономики. «Мы являемся, по сути, единым окном для экспортно ориентированных компаний Республики Татарстан по всем мерам государственной поддержки. В прошлом году порядка 3,5 тысячи компаний получило разного рода услуги», — рассказывала год назад глава ЦПЭ Альбина Гергерт. На какую сумму они заключили контракты, не раскрывалось. Для сравнения, нижегородские малые и средние предприятия при участии Центра поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) заключили 236 экспортных контрактов на 2,3 млрд рублей. «Это в два раза больше, чем в 2023 году, когда было заключено 110 контрактов на 1,4 млрд рублей», — подчеркивало руководство.

О результативности ЦПЭ в регионах говорит рейтинг, который провел РЭЦ. Согласно ему, татарстанский центр поддержки экспорта вошел в топ-10, занял 9-е место. По данным экспертов, объемы экспортных сделок через ЦПЭ регионов не выросли и составили $1,4 млрд против $1,5 в 2023 году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

C этого года финансирование нацпроектов по поддержке предпринимательства прекращено. На рынке заговорили о возможном сокращении ЦПЭ в регионах. «Полагаем результаты по экспорту будут меньше в 2025 году, чем в 2024-м , так как финансирование федеральное прекращено, а не все регионы смогут сохранить эти структуры. Но покажет время», — рассуждают в профильных телеграмм-каналах. Останется ли ЦПЭ с открытием РЭЦ — неизвестно.



АО «Российский экспортный центр» создавался как единый институт развития по поддержке и развитию несырьевого экспорта. Кроме распределения субсидий, РЭЦ оказывает помощь в международной адаптации и сертификации на внешних рынках, омологации российских продуктов. Наибольшее число запросов бизнеса по сертификации связано с Китаем, странами Юго-Восточной Азии. Наибольшую долю поставок занимает сельскохозяйственная и пищевая продукция.

Власти ставят задачу нарастить объем ННЭ к 2030 году не менее чем на две трети, а экспорт продукции АПК — в полтора раза. Для ее достижения компаниям-экспортерам обещано предоставление льготного и инвестиционного, предэкспортного и торгового финансирования. «Российский бизнес выходит в страны с растущим спросом, где нашу продукцию пока не так хорошо знают. И здесь стоит отметить работу нашего Российского экспортного центра, ключевого института развития в сфере внешнеэкономической деятельности»,— отмечал ранее премьер Михаил Мишустин.