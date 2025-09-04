Химии не боятся: Татарстан и «Перспектива» создали венчурный фонд на 4—6 млрд рублей

Фонд «Новая химическая индустрия» будет работать под управлением двух команд — УК ИВФ РТ и московской «Новой индустрии»

«Татнефтехиминвест-холдинг» совместно с экосистемой венчурных фондов «Перспектива» учредили венчурный фонд «Новая химическая индустрия» (НХИ) с посевным капиталом в 4—6 млрд рублей. Основное назначение — преодоление зависимости от импорта в малотоннажной химии. «Наша мечта — построить здесь региональную технологическую инфраструктуру, в которой проектные компании смогут импортозаместить технологии», — объяснял зампред правления «Газпромбанка Дмитрий Зауэрс на ТНФ-2025. Председателем научно-технического совета фонда избран Рафинат Яруллин. Под его руководством управляющие компании будут отбирать проекты для вхождения в капитал, чтобы на выходе увеличить доходность венчурных инвестиций.

Вырастить новую индустрию по китайской схеме

Об учреждении нового венчурного фонда «Новая химическая индустрия» (НХИ) стало известно во время презентации новой экосистемы российских фондов, представленной на пленарной сессии XXXII Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани. Фонд НХИ создан совместно с АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и РФПИ, следовало из слайдов. В экосистеме венчурного финансирования он занял особое место, так как нацелен на создание собственных технологий в малотоннажной химии.

— Технологии являются глобальным фактором конкурентоспособности и полностью определяют облик экономики государства, — заявил тогда заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс.

По его словам, государство готово активно участвовать в финансировании создания передовых инновационных продуктов, которые в будущем обеспечат технологический суверенитет страны. «В рыночной среде большие новые индустрии создать почти невозможно, поэтому в этом мы ориентируемся на опыт Китая», — отметил он. А создавать новую индустрию нужно уже сейчас, чтобы «через 10—15 лет у нас появилась новая «Татнефть», новые компании», считает он.

США и Китай направляют огромные инвестиции в науку, Россия не собирается отставать. «К 2030 году доля высокотехнологичных продуктов должна составить 78 трлн руб., расходы на научные исследования и разработки должны вырасти до 2% ВВП, то есть в 2 раза», — напомнил Дмитрий Зауэрс о целевой задаче в достижении технологического суверенитета, которую поставило руководство страны.

Главе ТНХИ-Х Рафинату Яруллину доверили отбор

«Новая химическая индустрия» — венчурный фонд, учрежденный «Татнефтехиминвест-холдингом» с участием московской экосистемы венчурных фондов «Перспектива», близкой к «Газпромнефти», подтвердили источники «Реального времени». Совокупный посевной капитал фонда может составить 4—6 млрд рублей, то есть такая сумма может быть вложена в проектные компании по созданию новых химических продуктов.

Формально НХИ была создана в июле этого года, но затем началась «донастройка» организационной структуры. Во-первых, фонд находится под управлением двух управляющих команд. Ими стали УК «Инвестиционно-венчурного фонда РТ» и московская УК «Перспектива». Во-вторых, при фонде образован научно-координационный совет, которому передали право определять основные подходы для венчурного инвестирования. Фактически без его одобрения НХИ не сможет входить в капиталы проектных компаний.

Председателем научно-технического совета фонда избран Рафинат Яруллин, гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В разговоре с «Реальным временем» он сообщил, что отбирать перспективные проекты в малотоннажной химии будут исходя из стратегических задач страны.

— Советский Союз по количеству продуктов малотоннажной химии являлся безоговорочным лидером на мировом рынке, тогда как Китай набирал вес, привлекая западный капитал. В результате химическая промышленность КНР сейчас занимает первое место, обеспечивая половину роста мирового химического рынка, — заметил он.

По его словам, фонд нацелен на возвращение утраченных страной позиций. Правда, конкуренция на мировом рынке малой химии высокая. «Сегодня глобальный поставщик малой химии концерн BASF выпускает свыше 8,5 тысячи наименований продуктов, а Татарстан и Башкортостан — около 2 тысяч позиций», — обозначил стартовое положение отрасли Рафинат Яруллин.

Фонд готовит венчурные интервенции в создание новых переделов на основе татарстанского химического сырья. Одним из громких проектов может стать запуск в республике производственных цепочек по выпуску эпоксидной смолы. Сейчас ее вынуждены импортировать в больших объемах, так как без нее невозможно выпускать микроэлектронику, получать композиты и компаунды для автопрома, создавать порошковые покрытия, клеи. «Давно говорят о необходимости налаживания собственного производства эпоксидной смолы, но до сих пор ее нет», — сокрушается глава ТНХИ-Х. Рассматривается возможность выпуска хлорорганических соединений.

Венчур «заходит» в химию на пять лет

Максимальный период инвестирования составит пять лет, утверждают источники «Реального времени». Отбирать проекты для инвестиций фонда будут на разных стадиях развития, но технологии должны иметь потенциал коммерческого роста на российском и зарубежных рынках, утверждают собеседники издания.

— На горизонте 3—5 лет проектная компания должна обладать потенциалом трехкратного роста. Это основной критерий, — утверждают они.

Иначе говоря, НХИ собирается входить в капиталы проектных компаний сроком на 3—5 лет.

— Мы понимаем, что не все проекты выстреливают, но высокотехнологичные проекты-соискатели должны обладать потенциалом роста и масштабирования в отрасли, — рассказывают собеседники. — Технологии должны быть не чисто научные, а иметь прикладной характер и решать производственные задачи. В них обязательно должна присутствовать бизнес-составляющая.

— Наша мечта — построить здесь региональную технологическую инфраструктуру, в которой проектные компании смогут импортозаместить технологии, а в идеале станут национальными чемпионами, — объяснял Дмитрий Зауэрс на ТНФ-2025.

Впрочем, главная проблема в достижении технологического суверенитета видится не в деньгах, а в «разности масштаба» производств РФ и КНР. «Подойди к любому бизнесмену и предложи ему купить «химию» за условные $1000. Не получится. Потому что он покупает в КНР вдвое дешевле, за $500, — объясняет Рафинат Яруллин. — Двукратная разница в себестоимости продукции связана с тем, что КНР сразу замахивается на гигантские масштабы, что приводит к удешевлению продукта. В России — производства локальные. Как выйти на большие объемы — в этом и видится трудность для инвестора».

Химия плюс нефтедобыча

Фонд «Новая химическая индустрия» примет участие в венчурном финансировании как минимум 15—20 проектов, утверждают собеседники «Реального времени». При этом учредители готовы отступить от основного химического профиля и станут рассматривать проекты в области повышения нефтеотдачи пластов.

Расширение палитры отчасти связано с накопленной экспертизой московской сети фондов «Перспектива». До учреждения НХИ ей доверили управление специализированным венчурным фондом «ООО «УТ ИТ «Новая индустрия» для ТЭК. В основном он поддерживал проекты «Газпромнефти» в области добычи нефти на сибирских месторождениях. В конце прошлого года этот фонд, работавший в форме простого инвестиционного товарищества, прекратил работу: «принято решение о ликвидации», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Изменение профиля фонда привело к тому, что управлять совместным фондом предстоит двум УК. Это означает, что обе команды должны обладать схожим релевантным опытом и квалификацией при экспертизе проектов. Им придется вместе формировать стратегию развития фонда. А также иметь сопоставимые компетенции при проектном управлении. Кроме того, представителям двух УК придется входить в органы управления проектных компаний после вхождения в капитал. Совпадут ли интересы?

Как обойти «пропасть смерти»

До сих пор подавляющая часть венчурных инвестиций в стране приходилась на нехимические области — IT-решения, логистику и искусственный интеллект, следует из данных платформы Dsight. В этом смысле фонд «Новая химическая индустрия» может стать одним из первых во время санкций, кто напрямую станет работать на стратегические потребности химической индустрии. По мнению экспертов, с появлением этого фонда венчурный капитал «дойдет до регионов», так как раньше география венчурных сделок сводилась к Москве.

За необходимость их поддержки не раз выступал Дмитрий Зауэрс. Он говорил, что университетские стартапы после окончания вуза исчезают в «пропасти смерти», а особый режим венчурных инвестиций спасет интеллектуальный капитал.

Роль венчурного инвестирования важна для развития наукоемких и потенциально быстрорастущих отраслей, соглашаются эксперты. По их словам, венчурный капитал обеспечивает их долгосрочными инвестициями, тогда как традиционные инвесторы считают их рискованными. Соглашаясь взять на себя высокие предпринимательские риски на горизонте нескольких лет, венчурный фонд рассчитывает на получение сверхприбыли и повышение стоимости своей доли в капитале стартующей компании. Химия как раз та отрасль, которая может принести высокий доход, считают эксперты.

По их словам, появление «Новой химической индустрии» можно считать сигналом восстановления венчурного рынка в стране. По данным платформы Dsight, в прошлом году венчурные инвестиции в России выросли в полтора-два раза — до $178 млн. Это достигнуто за счет стабильного роста экономики, а также активности крупных индустриальных корпораций. Единственное, что тормозит заинтересованность венчурных инвесторов, — высокая налоговая нагрузка.