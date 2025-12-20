Кабмин России не видит необходимости в продлении запрета на вывоз риса

Он действует с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин России не видит необходимости в продлении запрета на вывоз риса-сырца (зерна риса сразу после обмолота, — прим. ред.). С 1 января будет действовать квота на его вывоз за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

— С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Постановление об этом подписано. Размер квоты составит 200 тыс. т в год, — говорится в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что решение позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, освоить новые зарубежные потребительские рынки.

— С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца. В настоящее время необходимости его продления нет, так как объемы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции, — подчеркнули в Кабмине.

Напомним, изначально Россия ввела запрет на экспорт риса после аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае — основном рисоводческом регионе страны. В последний раз запрет продлили в июне этого года.



Галия Гарифуллина