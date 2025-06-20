«Технодинамика» пришла к мировой с кредиторами ОКБ им. Симонова со второго круга

Уральский завод гражданской авиации сконцентрирует на мощностях казанского предприятия производство тяжелых беспилотников

Холдинг «Технодинамика» ГК «Ростех» получил контроль над обанкротившимся НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», заключив мировое соглашение с его кредиторами. Правда, его утверждение в суде обернулось непредсказуемыми сложностями. Изначально Арбитражный суд РТ отказал в его принятии, после чего «Технодинамике» пришлось уже в апелляции отстаивать право на его реализацию в рамках завершения конкурсного производства ОКБ. Формально активы перейдут в ее собственность, но фактически здесь будет работать Уральский завод гражданской авиации, куда съедутся его филиалы в Казани, уточнил «Реальному времени» генеральный конструктор УЗГА Николай Долженков. «Скорее всего, казанское подразделение УЗГА перенесет некоторые системы, находящиеся в его разработке, а позднее наладит их производство», — считает главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Преодолеть судебное вето

Российский разработчик и производитель авиационного оборудования «Технодинамика» вывел из процедуры банкротства НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» Александра Гомзина, погоревшее при исполнении госконтракта с Минобороны РФ на создание тяжелого беспилотника «Альтиус» (был подписан в 2013 году, — прим. авт.). Дочерняя структура «Ростеха» сначала выкупила долги ОКБ перед ФНС России в сумме 40 млн рублей, а в начале этого года договорилась с кредиторами о заключении мирового соглашения с особыми условиями погашения долгов.

Если в начале банкротства в реестре кредиторов значилось около 100 предприятий ОПК и частных компаний, включая ВТБ и «Тимер банк», с общей суммой требований в 1,2 млрд рублей, то сейчас их осталось около 50, соответственно, долговые обязательства сократились. «Никто не возражал, потому что понимали, что погашать долги через торги очень долго», — рассказывал ранее «Реальному времени» представитель интересов «Технодинамики» Николай Микушин. Однако быстро провести проект мирового соглашения через суд не получилось — процесс застопорился еще на полгода. Казалось, дело ОКБ снова зашло в тупик, а ведь и так процедура несостоятельности растянулась на 4 года (стартовала в марте 2021 года).

Согласно федеральному закону о банкротстве, мировое соглашение обретает юридическую силу только после утверждения Арбитражным судом. Несмотря на то, что кредиторы одобрили предложенные условия, «Технодинамика» получила своеобразное вето в судебной плоскости.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как уже рассказывало «Реальное время», в феврале этого года Арбитражный суд РТ отказался утвердить мировое соглашение, а само заседание впервые перевели в закрытый режим (до этого судебные заседания на протяжении трех лет были открытыми).

Источники издания утверждают, что к срыву привело ходатайство ЦНИИ ВКС Минобороны России, который предъявил финансовые требования за два дня до судебного заседания. К тому моменту реестр кредиторов был закрыт, и, строго говоря, его трудно считать обоснованным, считают собеседники издания. «Суд всех нас удивил», — изумлялся представитель «Технодинамики» Николай Микушин спустя несколько часов после окончания судебного заседания. Ведь ни один из кредиторов не заявил об ущемлении своих прав и большинство поддерживало инициативу, подчеркивал он.

Позднее «Технодинамика» оспорила решение, подав апелляцию в Одиннадцатый апелляционный суд в Самаре. Вторая инстанция, видимо, разобралась в ситуации и утвердила мировое соглашение без проволочек, отметил собеседник «Реального времени». 3 июня этого года вынесли постановление о прекращении конкурсного производства НПО «ОКБ им. М.П. Симонова». С этого момента дело о банкротстве завершено. «Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2025 г. по делу №А65-27730/2020 утверждено мировое соглашение по делу о банкротстве АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», производство по делу №А65-27730/2020 прекращено», — говорится в материалах арбитража. Интересно, что отзыв на мировое соглашение направило ПАО «Яковлев» и еще ряд компаний ОПК.

Окончание процесса представитель интересов «Технодинамики» Николай Микушин прокомментировал без особой охоты. «Вы же видите итоговое судебное решение в открытом доступе. Так и есть — банкротство НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» окончено», — сообщил он, отказавшись делиться соображениями по поводу причин затягивания урегулирования дела.

Мировое — дело гибкое

Арбитражными судами разных инстанций отказано в привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» Александра Гомзина и его заместителей в общей сложности на 530 млн рублей. Так, Александру Гомзину вменяли ответственность на 363,9 млн рублей, Владиславу Лачугину — на 120,5 млн рублей, Ильясу Акулову — на 45,9 млн рублей. За взыскание ущерба с них до последнего боролся конкурсный управляющий ОКБ Владимир Заплава (связаться с ним не удалось).

Суть мирового соглашения не разглашается, так как предприятие относится к оборонным и судебные процессы проходят в закрытом режиме. По словам источников, возможны различные варианты, вплоть до появления третьего лица для расчетов с кредиторами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Заключение мирового соглашения означает прекращение производства по делу о банкротстве и сохранение юридического лица, тогда как при обычном развитии дела юридическое лицо-должник прекратило бы свое существование. Условия мирового соглашения не опубликованы, соответственно, мы не можем судить о его содержании. Теперь все условия дальнейшего взаимодействия кредиторов и должника будут регулироваться этим мировым соглашением, — отметил заместитель директора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев.

НПО «ОКБ им. Симонова» одним из первых в республике занималось развитием военных БПЛА, поэтому с ним связывали большие надежды. Ему предстояло создать первый в России ударный беспилотный летательный аппарат. В октябре 2011 года ОКБ выиграло конкурс Министерства обороны РФ на научно-исследовательскую работу по созданию беспилотника весом до 5 тонн. На эти цели был выделен 1 млрд рублей. Этих денег не хватило, поэтому менеджмент запросил еще пару миллиардов рублей. В заделе ОКБ оставались и другие проекты, но ни один из них не взлетел.

Неофициально причиной краха казанского ОКБ называли заинтересованность в беспилотном проекте Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), подконтрольного владельцу «НК Банка» Виктору Григорьеву. В частности, фигурировала информация о том, что якобы Гомзину предлагали уступить контрольную долю ОКБ, но он отказался. Так или иначе, но ОКБ в 2019 году потеряло право на военный беспилотный комплекс «Альтиус», а контракт передали УЗГА. Тогда же уральское предприятие арендовало производственные площади у КНПП им. Миля. Всего УЗГА имеет в Казани три обособленных филиала.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Холдинг получил 22 объекта в Авиастрое

«Технодинамика» получила право распоряжаться недвижимостью ОКБ Симонова. Речь идет о земельных участках промышленного назначения, находящихся на пересечении улиц академика Павлова и Дементьева в Авиастроительном районе Казани. Общая площадь оценивается в 4 га. На многих участках располагаются производственные здания. Всего в активе значатся 22 объекта. Четыре года назад московская компания «Проффинанс» оценивала стоимость недвижимости в 336,8 млн рублей. В настоящее время казанские эксперты оценивают ее в пределах 0,5 млрд рублей.

Формально активы перейдут в собственность «Технодинамики», но фактически здесь будет работать Уральский завод гражданской авиации, куда съедутся его филиалы в Казани. «В ОКБ будет продолжаться строительство больших беспилотных комплексов. Оно и сейчас идет. И прекращаться не будет, — рассказал генеральный конструктор УЗГА Николай Долженков. — Здесь сконцентрируют все производства (трех филиалов в Казани) в единую организацию». Раскрывать тип и модель БПЛА, которые будут собирать на базе ОКБ, он не стал, ссылаясь на режим секретности. Кто может возглавить ОКБ Симонова, он также не стал говорить. В настоящее время и. о. руководителя является конкурсный управляющий Владимир Заплава.

УЗГА входит в холдинг «Технодинамика» российского бизнесмена Виктора Григорьева, сообщали федеральные СМИ. Ему принадлежит больше 50% акций завода. Развивается в двух направлениях: создание легких самолетов и БПЛА. Так, в 2022 году уральский холдинг заключил контракт на разработку самолета «Байкал» стоимостью 3,5 млрд рублей. Завершить опытно-конструкторские работы предполагалось в 2024 году, после чего выпускать по 30—50 воздушных судов в год. Затем сроки по ОКР сместились на 2026 год. Второе направление деятельности — разработка и выпуск ударных БПЛА («Альтиус», «Форпост», «Корнер»).

«Технодинамика покупает все, что может представлять для нее интерес», — говорит гендиректор ЭНИКС Валерий Побежимов. Действительно, холдинг наращивает покупку производственных площадей в разных регионах страны. В его интересах в июне были приобретены активы «Ставрополь Авто» за 2,2 млрд рублей. Всего с начала года холдинг приобрел около 10 компаний в Самаре, Ярославле, Туле, Москве.

Холдинг работает в партнерстве с УЗГА в области малой авиации. Буквально недавно Минпромторг заключил с «Технодинамикой» контракт на выполнение НИОКР по созданию и внедрению систем и агрегатов авиационного оборудования «с целью импортозамещения и повышения технического уровня гражданских летательных аппаратов». Им присвоен шифр «Агрегаты АТ-25». Стоимость контракта составила 3,9 млрд рублей, он рассчитан на три года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Скорее всего, мощности ОКБ вполне могли быть загружены заказами на беспилотные системы из линейки, имевшейся ранее у ОКБ им. Симонова, — рассуждает главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. — Помимо этого, можно было предположить, что казанское подразделение УЗГА перенесет некоторые системы, находящиеся в его разработке. Не исключал бы и того, что некоторые результаты интеллектуальной деятельности ОКБ им. Симонова, если права на них все еще принадлежат ОКБ, также могли бы представлять интерес для нового собственника.

Недавно генеральный конструктор УЗГА Николай Долженков изложил в КНИТУ-КАИ основные подходы к строительству БПЛА. По его словам, необходимо создавать три класса беспилотников: высокотехнологичные, расходуемые и одноразовые. «Они дополняют друг друга каждый в своей нише: кто-то решает задачи в оперативно-тактические зоне, кто-то — в стратегической. Но мы занимаемся только высокотехнологичными БПЛА», — отметил он.

