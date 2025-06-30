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Приговор по афере с беспилотниками: суд РТ освободил от посадки на 8 лет бывшего главу ОКБ им. Симонова

10:12, 30.06.2025

По делу на полмиллиарда рублей истек срок давности, но прокуроры предлагали посадить Гомзина на 9 лет

Приговор по афере с беспилотниками: суд РТ освободил от посадки на 8 лет бывшего главу ОКБ им. Симонова
Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес решение по делу Александра Гомзина. Бывшего гендиректора и главного конструктора ОКБ им. Симонова признали виновным в мошенничестве по оборонным контрактам на разработку беспилотников. В качестве наказания суд назначил ему 8 лет колонии и тут же освободил от наказания по сроку давности, сообщает журналист «Реального времени».

Гражданский иск Минообороны РФ на полмиллиарда рублей суд удовлетворил.

Расследование этого дела началось еще в 2018 году, до суда дошло в 2020-м, однако спустя два года было возвращено судьей Александром Шемурановым в Генпрокуратуру РФ. В декабре 2022-го процесс стартовал повторно уже под председательством судьи Ильфира Салихова. С учетом обстоятельств и ряда материалов с грифом «секретно» все заседания проходили в закрытом режиме.

Гомзин вину не признавал с первых дней. С учетом срока следствия по всем инкриминируемым ему эпизодам мошенничества уже истек 10-летний срок давности уголовного преследования.

Перед приговором подсудимый сообщил «Реальному времени» — в ходе арбитражных процессов по банкротству незаконных действий руководства, повлекших ущерб, выявлено не было. «Поэтому суд и отказал в привлечении меня к субсидиарной ответственности, — подчеркнул Александр Гомзин. — Уголовное дело такая же пустышка, которое возбуждалось по доносу оперативника, который сейчас работает в службе безопасности УЗГА. В деле этот документ есть».

После приговора он назвал результат четырехлетнего процесса фарсом и заявил — будет и дальше доказывать свою невиновность. «Не выносят у нас оправдательных приговоров», — прокомментировал ситуацию адвокат осужденного, предположив, что в случае проведения процесса в открытом режиме приговор мог быть таким же.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам Игонова, часть коллектива за эти пять лет нашли новую работу, часть работают на прежнем месте. «Их арендовали вместе с мощностями ОКБ им. Симонова за 5 млн рублей в месяц. У нас же уникальное производство, заточенное именно под производство БПЛА».

Тем не менее в прениях гособвинитель Марат Сулейманов запросил для обвиняемого 9 лет колонии общего режима.

Напомним, бывшего руководителя казанского ОКБ им. Симонова обвиняли в трех эпизодах мошенничества путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными фирмами «Милтек» и «Спутник» в рамках выполнения госконтрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Общий ущерб по делу оценивался почти в полмиллиарда рублей (на старте расследования сумма была значительно выше):

  • Эпизод 1. Фиктивные договоры через ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР обернулись, по версии СК, уводом 91,3 млн рублей в октябре 2011 года — декабре 2012 года.
  • Эпизод 2. Вывод 12,2 млн рублей по липовому договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые, по версии силовиков, скопировали с другого беспилотника.
  • Эпизод 3. По агентскому договору с «Милтеком» в 2012—2013 годах средства Минобороны в размере 390,8 млн рублей перевели на счета зарубежных компаний. Эту сумму тоже вменили как похищенную.
сайт ОКБ им. Симонова

На старте расследования Гомзин оказался под стражей, однако после вступления решения об аресте в силу, казанские следователи освободили его сами — под подписку о невыезде. Позднее материалы дела были переданы в центральный аппарат Следкома, и в мае 2019-го уже нижегородский следователь добился водворения обвиняемого в СИЗО. В августе 2020-го Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции заменил реальный арест домашним.

Сам Александр Гомзин ранее заявлял — данное дело выгодно лишь «врагам Российской Федерации», и утверждал — результатами его первого ареста стали срывы контракта с Индией, кредитного соглашения с Внешторгбанком на 2,6 млрд рублей и госзаказа на ремонт беспилотных мишеней для Объединенной авиастроительной корпорации. Рассказывал, что в СИЗО похудел на 15 кг и может не дожить до оправдательного приговора.

«Мы видим своеобразный рейдерский захват этого предприятия, накачанного денежными средствами. Есть много контрактов и есть силы, которые пытаются сместить гендиректора. Это повлечет утрату рабочих мест, увольнение ценных специалистов с предприятия», — комментировал ситуацию на старте расследования адвокат обвиняемого Валерий Бараковский.

Возврат материалов в Генпрокуратуру в 2022-м году адвокат обвиняемого Андрей Чегодайкин объяснял рядом обстоятельств, включая результаты комплексной судебно-технической экспертизы. По данным «Реального времени», она обошлась бюджету в 5 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Дело возвращено не только из-за экспертизы, которая в своем заключении опровергает причастность Гомзина А.В. к инкриминируемым преступлениям, но из-за совокупности исследованных судом доказательств, а это около ста свидетелей и многочисленные письменные материалы», — объяснял защитник. С его слов, в ходе процесса было установлено, что предварительное «следствие игнорировало фактические обстоятельства выполнения Гомзиным А.В. всех нормативных требований и установленных законом правил выполнения гособоронзаказа» и вскрыты грубые процессуальные нарушения.

Повторный процесс в суде затянулся ввиду необходимости перевода на русский приобщенных томов дела с документацией на французском и немецком языках.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В июле 2021-го арбитраж РТ признал ОКБ им. Симонова банкротом и ввел на нем конкурсное производство, на тот момент общая сумма требований кредиторов составляла 1,2 млрд рублей, в числе таковых — ВТБ и «Тимер Банк», а также инициатор банкротства — Московский НПК «Авионика». Госконтракты на беспилотники были отданы другому оборонному предприятию.

В июне 2025-го по результатам банкротства контроль над активами казанского ОКБ получил холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», который заключил мировое соглашение с кредиторами предприятия. На мощностях ОКБ планируют разместить производство тяжелых беспилотников Уральского завода гражданской авиации.

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