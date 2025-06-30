Приговор по афере с беспилотниками: суд РТ освободил от посадки на 8 лет бывшего главу ОКБ им. Симонова

По делу на полмиллиарда рублей истек срок давности, но прокуроры предлагали посадить Гомзина на 9 лет

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес решение по делу Александра Гомзина. Бывшего гендиректора и главного конструктора ОКБ им. Симонова признали виновным в мошенничестве по оборонным контрактам на разработку беспилотников. В качестве наказания суд назначил ему 8 лет колонии и тут же освободил от наказания по сроку давности, сообщает журналист «Реального времени».

Гражданский иск Минообороны РФ на полмиллиарда рублей суд удовлетворил.

Расследование этого дела началось еще в 2018 году, до суда дошло в 2020-м, однако спустя два года было возвращено судьей Александром Шемурановым в Генпрокуратуру РФ. В декабре 2022-го процесс стартовал повторно уже под председательством судьи Ильфира Салихова. С учетом обстоятельств и ряда материалов с грифом «секретно» все заседания проходили в закрытом режиме.

Гомзин вину не признавал с первых дней. С учетом срока следствия по всем инкриминируемым ему эпизодам мошенничества уже истек 10-летний срок давности уголовного преследования.

Перед приговором подсудимый сообщил «Реальному времени» — в ходе арбитражных процессов по банкротству незаконных действий руководства, повлекших ущерб, выявлено не было. «Поэтому суд и отказал в привлечении меня к субсидиарной ответственности, — подчеркнул Александр Гомзин. — Уголовное дело такая же пустышка, которое возбуждалось по доносу оперативника, который сейчас работает в службе безопасности УЗГА. В деле этот документ есть».

После приговора он назвал результат четырехлетнего процесса фарсом и заявил — будет и дальше доказывать свою невиновность. «Не выносят у нас оправдательных приговоров», — прокомментировал ситуацию адвокат осужденного, предположив, что в случае проведения процесса в открытом режиме приговор мог быть таким же.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам Игонова, часть коллектива за эти пять лет нашли новую работу, часть работают на прежнем месте. «Их арендовали вместе с мощностями ОКБ им. Симонова за 5 млн рублей в месяц. У нас же уникальное производство, заточенное именно под производство БПЛА».

Тем не менее в прениях гособвинитель Марат Сулейманов запросил для обвиняемого 9 лет колонии общего режима.

Напомним, бывшего руководителя казанского ОКБ им. Симонова обвиняли в трех эпизодах мошенничества путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными фирмами «Милтек» и «Спутник» в рамках выполнения госконтрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Общий ущерб по делу оценивался почти в полмиллиарда рублей (на старте расследования сумма была значительно выше):

Эпизод 1. Фиктивные договоры через ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР обернулись, по версии СК, уводом 91,3 млн рублей в октябре 2011 года — декабре 2012 года.

Эпизод 2. Вывод 12,2 млн рублей по липовому договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые, по версии силовиков, скопировали с другого беспилотника.

Эпизод 3. По агентскому договору с «Милтеком» в 2012—2013 годах средства Минобороны в размере 390,8 млн рублей перевели на счета зарубежных компаний. Эту сумму тоже вменили как похищенную.

На старте расследования Гомзин оказался под стражей, однако после вступления решения об аресте в силу, казанские следователи освободили его сами — под подписку о невыезде. Позднее материалы дела были переданы в центральный аппарат Следкома, и в мае 2019-го уже нижегородский следователь добился водворения обвиняемого в СИЗО. В августе 2020-го Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции заменил реальный арест домашним.

Сам Александр Гомзин ранее заявлял — данное дело выгодно лишь «врагам Российской Федерации», и утверждал — результатами его первого ареста стали срывы контракта с Индией, кредитного соглашения с Внешторгбанком на 2,6 млрд рублей и госзаказа на ремонт беспилотных мишеней для Объединенной авиастроительной корпорации. Рассказывал, что в СИЗО похудел на 15 кг и может не дожить до оправдательного приговора.

«Мы видим своеобразный рейдерский захват этого предприятия, накачанного денежными средствами. Есть много контрактов и есть силы, которые пытаются сместить гендиректора. Это повлечет утрату рабочих мест, увольнение ценных специалистов с предприятия», — комментировал ситуацию на старте расследования адвокат обвиняемого Валерий Бараковский.

Возврат материалов в Генпрокуратуру в 2022-м году адвокат обвиняемого Андрей Чегодайкин объяснял рядом обстоятельств, включая результаты комплексной судебно-технической экспертизы. По данным «Реального времени», она обошлась бюджету в 5 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Дело возвращено не только из-за экспертизы, которая в своем заключении опровергает причастность Гомзина А.В. к инкриминируемым преступлениям, но из-за совокупности исследованных судом доказательств, а это около ста свидетелей и многочисленные письменные материалы», — объяснял защитник. С его слов, в ходе процесса было установлено, что предварительное «следствие игнорировало фактические обстоятельства выполнения Гомзиным А.В. всех нормативных требований и установленных законом правил выполнения гособоронзаказа» и вскрыты грубые процессуальные нарушения.

Повторный процесс в суде затянулся ввиду необходимости перевода на русский приобщенных томов дела с документацией на французском и немецком языках.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В июле 2021-го арбитраж РТ признал ОКБ им. Симонова банкротом и ввел на нем конкурсное производство, на тот момент общая сумма требований кредиторов составляла 1,2 млрд рублей, в числе таковых — ВТБ и «Тимер Банк», а также инициатор банкротства — Московский НПК «Авионика». Госконтракты на беспилотники были отданы другому оборонному предприятию.

В июне 2025-го по результатам банкротства контроль над активами казанского ОКБ получил холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», который заключил мировое соглашение с кредиторами предприятия. На мощностях ОКБ планируют разместить производство тяжелых беспилотников Уральского завода гражданской авиации.