Эдуард Галеев поздравил коллег с Днем энергетика

Сегодня профессиональный праздник всех, кто посвятил свою жизнь обеспечению страны светом и энергией

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор АО «ТГК-16», депутат Государственного совета РТ Эдуард Галеев поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем энергетика.

«Наша профессия — это не просто работа, это призвание, требующее высокой ответственности, глубоких знаний и постоянного поиска новых решений. Благодаря нашему общему труду миллионы людей получают свет и тепло, а промышленность и транспорт продолжают развиваться.

Желаю Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, надежности в работе и вдохновения для новых свершений. Пусть все Ваши проекты будут успешными, а коллектив — дружным и сплоченным. Пусть профессионализм и преданность делу всегда находят заслуженное признание», — говорится в тексте обращения.