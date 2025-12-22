На Казанской ТЭЦ-3 прошел конкурс на лучшую организацию охраны труда

Между собой соревновались все семь цехов станции

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

На Казанской ТЭЦ-3 состоялся ежегодный конкурс на лучшую организацию по охране труда среди структурных подразделений, в которых трудятся более 300 человек.

Цель конкурса — привлечь внимание к важности охраны труда на рабочем месте. Он способствует повышению культуры безопасности и создает стимул для постоянного совершенствования условий труда на станции.

— Конкурс мы проводим для того, чтобы привлечь внимание к важности вопросов обеспечения безопасных условий труда, чтобы активизировать работу по улучшению условий и охраны труда для работников, для изучения и распространения опыта между подразделениями, — рассказал председатель первичной профсоюзной организации станции Рамиль Ариткулов.

предоставлено АО «ТГК-16»

В этом году победителями стали:

1-е место — котлотурбинный цех;

2-е место — химический цех;

3-е место — электрический цех.

— Охрана труда для работников котлотурбинного цеха — это не просто свод правил, а целая система безопасности. Она создана для того, чтобы каждый работник — будь то машинист, ремонтник или инженер — мог выполнять свою сложную и важную работу и вернуться домой здоровым. Наша работа — обеспечивать теплом и электроэнергией тысячи людей, и охрана труда — это тот фундамент, который позволяет делать это стабильно, уверенно и с чувством защищенности. Мы гордимся своей важной ролью и уверены, что наше благополучие — такой же приоритет, как и бесперебойная работа турбин, — считает начальник котлотурбинного цеха Айнур Шагиев.

Реклама АО «ТГК-16». предоставлено АО «ТГК-16»

Энергетик отмечает, что на станции каждый цех демонстрирует высокую ответственность, поэтому конкуренция была очень серьезной. А победа, по его мнению, — это новый вызов перед коллективом.

— Теперь перед нами стоит задача не только сохранить текущий уровень охраны труда в цеху, но и совершенствовать работу в этом направлении, — отметил Шагиев.

Радифа Мингалева