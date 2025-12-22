Глава КАМАЗа: рынок тяжелых грузовиков в 2026 году вряд ли восстановится

За январь — ноябрь 2025 года продажи крупнотоннажных грузовиков упали на 56%

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин поделился оценкой текущего состояния и перспектив рынка тяжелых грузовиков, а также планами компании в сегменте пассажирского транспорта. Его слова передают «Вести КАМАЗа».

Рынок тяжелых грузовиков полной массой 14—40 тонн пока не демонстрирует признаков восстановления. Объем рынка по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 52—55 тыс. единиц — и, вероятно, в 2026 году ситуация останется на том же уровне.

Согласно данным «Автостата», за январь — ноябрь 2025 года продажи крупнотоннажных грузовиков в РФ (по европейской шкале от 16 тонн) упали на 46%, до 41,8 тысячи единиц. При этом КАМАЗ рассчитывает на снижение своих продаж по итогам года лишь на 20%, тогда как у иностранных игроков падение может достичь 60—70%. В ноябре доля КАМАЗа на рынке тяжелых грузовиков составила 33% (1,3 тыс. единиц, снижение на 20% в годовом выражении).

Сергей Когогин выделил ключевые причины затяжного кризиса: высокая ключевая ставка, инфляция, перенасыщение рынка в 2023 году, затоваренные склады в 2024 году, снижение тарифов у транспортных компаний на 20% в первом полугодии, нехватка водителей, малодоступность кредитов и рост конкуренции с китайскими брендами, чьи нераспроданные остатки реализуются с дисконтом.



В сегменте пассажирского транспорта за 11 месяцев 2025 года продажи автобусов и электробусов в РФ упали вдвое, до 4 тыс. единиц. Причиной стало откладывание муниципальных закупок из‑за позднего старта госпрограмм. Тем не менее доля КАМАЗа выросла с 26% до 27% по сравнению с январем — ноябрем 2024 года.

На 2026 год компания прогнозирует оживление рынка пассажирских перевозок — до 5 тыс. единиц. КАМАЗ рассчитывает занять около 30% этого объема. В планах компании:

выпуск опытно-промышленной партии газомоторных туристических автобусов КАМАЗ‑52229 (на 55 пассажиров) в первой половине 2026 года. Первая партия будет поставлена «Газпрому»;

вывод на рынок городского автобуса среднего класса КАМАЗ‑4290‑5N на КПГ;

запуск особо большого электробуса КАМАЗ‑62901 поколения А5;

продолжение поставок «Мосгортрансу» по ранее заключенным контрактам.

Рената Валеева