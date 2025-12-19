В Казани осудили директора компании «ТриТон Трейд» за взятки нефтянику

Через посредника он передавал деньги за более быструю отгрузку нефтепродуктов

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Советского района Казани выявила факт взяточничества в сфере нефтедобычи. В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлены нарушения коммерческого директора ООО «ТриТон Трейд», сообщает прокуратура



Через посредника он передавал деньги за более быструю отгрузку нефтепродуктов руководителю отдела одного из нефтедобывающих предприятий. Общая сумма взяток превысила миллион рублей. За это нарушение компанию оштрафовали на 20 млн рублей. А самого директора ждет уголовное наказание за коммерческий подкуп.



Наталья Жирнова