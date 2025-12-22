В Татарстане прошли испытания газотурбинного двигателя
Разработчики уверены, что новинка существенно повысит надежность транспортировки газа
Предприятия группы компаний «Ростех» завершили важный этап испытаний индустриального газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт. Компактность и модульность агрегата обеспечивают быстрый монтаж, запуск и техническое обслуживание. Первые успешные тесты проведены на компрессорной станции «Арская» в Республике Татарстан.
АЛ-41СТ-25 предназначен для повышения эффективности эксплуатации газовых магистралей и снижения энергозатрат. Разработчики уверены, что новинка существенно повысит надежность транспортировки газа и обеспечит стабильную работу энергосистемы.
