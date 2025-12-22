Новости промышленности

В Татарстане прошли испытания газотурбинного двигателя

10:49, 22.12.2025

Разработчики уверены, что новинка существенно повысит надежность транспортировки газа

Фото: Максим Платонов

Предприятия группы компаний «Ростех» завершили важный этап испытаний индустриального газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт. Компактность и модульность агрегата обеспечивают быстрый монтаж, запуск и техническое обслуживание. Первые успешные тесты проведены на компрессорной станции «Арская» в Республике Татарстан.

АЛ-41СТ-25 предназначен для повышения эффективности эксплуатации газовых магистралей и снижения энергозатрат. Разработчики уверены, что новинка существенно повысит надежность транспортировки газа и обеспечит стабильную работу энергосистемы.

Ранее «Реальное время» писало, что Эдуард Галеев поздравил коллег с Днем энергетика.

Ариана Ранцева

