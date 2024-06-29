Бизнес-обзор: «МВЕН» перешел к сыну основателя, «Ростех» сменил топа еще одной мусорной «дочки»
Подборка деловых новостей минувшей недели Татарстана. Часть 17-я
На этой неделе татарстанский бизнес активно менял топ-менеджеров. Собственник компании-партнера «Роснефти» — бугульминского «Химбурсервиса», угодившего в скандал с уходом от налогов, решил сам встать у руля предприятия. Казанскую железнодорожную больницу возглавила доктор из другой частной клиники. «РТ-Инвест» (входит в ГК «Ростех» Сергея Чемезова) назначил нового директора в фирму «ПЖКХ», которая работала в татарстанской столице под брендом «Чистый город». Также стало известно о смене совладельцев ряда производств и организаций в сфере АПК. Подробнее — в еженедельном обзоре «Реального времени».
Семейный бизнес казанских коммутаторов
На казанском заводе связи «Тойма», который выпускает коммутационное оборудование, изменился состав учредителей. На протяжении 14 лет равными долями в компании (по 16,75%) владели отец и сын Тахавовы: Ильдус Ибраевич и Булат Ильдусович. Но с этого понедельника доля Тахавова-старшего перешла к младшему, который сосредоточил в своих руках 33,5% — самую крупную долю в УК компании.
Среди остальных совладельцев завода еще много родственников: Марат Даутов (14,5%), Марсель Даутов (9%), Наиль Гафуров (10%), Арсен Гафуров (6,5), Марат Гафуров (6,5%), Айрат Бакиров (5%), Гульнара Бакирова (5%), Фирдавус Гильфанов (4%), Рамиль Гильфанов (3%), Гузеля Гильфанова (3%).
Компания работает на рынке 34 года. В минувшем году предприятие на треть (37%) нарастило выручку до 82 млн рублей, но понесло убытки на 1,4 млн.
Сын совладельца «МВЕН» сосредоточил бизнес в своих руках
Еще один сын татарстанского предпринимателя — сооснователя фирмы «Мвен» Виктора Ермоленко — взял бизнес под свой контроль. Илья Ермоленко стал единственным бенефициаром казанского производителя самолетов МВ-500 для сельхозавиации, к нему перешла и доля партнера его отца, другого сооснователя компании Михаила Невельского.
Младший Ермоленко владеет ООО «Фирма «МВЕН» через свою компанию АО «М1», учрежденную в марте этого года со специализацией: вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность. На сегодня ему принадлежат еще две фирмы «Смартэйр» (оборот 14 млн рублей) и «УК Смарт» (78 млн рублей).
«МВЕН» выступил разработчиком легкого казанского самолета МВ-500 для сельхозработ, или «летающего трактора», как его еще называли. Техника могла стать флагманом сельхозавиации России.
Дочерняя компания «Ростеха» выступила инвестором строительства первой партии самолетов за 167,1 млн рублей. Первые девять самолетов должны были построить к июню 2019 года, а десятый — к августу того же года. Срыв сроков привел к затяжному конфликту между партнерами. В результате авиатехнику вернули через суд. Судебные тяжбы пошатнули дела компании, в прошлом году в ней ввели начальную процедуру банкротства. Прошлой весной в реестр кредиторов вошел казанский «Энергобанк» — финансовый актив семьи Хайруллиных.
Новые шефы «Татбункера», «дочки» Ростеха и ж/д больницы
В казанскую компанию «Татбункер», занятую в сфере водного грузового транспорта, на этой неделе пришел новый директор. Фаниль Мухамедгалиев сменил в этой должности Сергея Варламова, который руководил компаний почти пять лет. Ранее предприятие возглавлял его тезка и однофамилец, но с другим отчеством.
Только что покинувший свой пост Варламов прежде владел ООО «Сэнд», которое присоединили к нерудной компании «Бункер» с оборотом в 953 млн рублей. У самого «Татбункера» выручка в прошлом году составила 2,9 млрд, чистая прибыль 14,2 млн рублей. Компанией владеет Марат Низамиев, бывший партнер казанского бизнесмена Андрея Питулова по «Фабрике Алафузова».
Новый руководитель и в компании «ПЖКХ» — еще одном дочернем предприятии «РТ-Инвеста» в сфере обращения с отходами. Рамиля Галиуллина в этой должности сменил Айрат Исмагилов. Прежний шеф ранее также руководил нижнекамской транспортной компанией «СИ УАТ» с оборотом в 2 млрд рублей. У казанского ООО «ПЖКХ» выручка по итогам прошлого года составила 1,9 млрд, чистая прибыль — 228,5 млн рублей. Структура «Ростеха» приобрела фирму в 2013 году. Тогда казанское ООО «ПЖКХ», которое работало под брендом «Чистый город», вело полный цикл работ по сбору и транспортировке, сортировке и переработке, а также захоронению твердо-бытовых отходов. На тот момент это был второй по величине «мусорный» оператор Поволжья.
Эндокринолог из клиники «Авиценна» Светлана Белоног возглавила на этой неделе железнодорожную больницу Казани, куда недавно вернулась работать заместителем главврача по медицинской части. До нее частным учреждением здравоохранения (ЧУЗ «КБ «РЖД-медицина» города Казань») 5 лет управлял Олег Галиуллин, сосудистый хирург с большим опытом работы. У нового и. о. главврача ж/д больницы есть своя компания «Фирма «Пабелл», которая специализируется на оптовой торговле продуктами, напитками и табачными изделиями.
В четверг возглавил собственное предприятие бенефициар бугульминского ООО «Химбурсервис» Альберт Хабиров. До него компанией руководил ее основатель, Руслан Исхаков, который прежде владел ликвидированной питерской фирмой «Информационный альтернативный центр занятости «Работа 21-го века». Ему же принадлежал до 2016 года и сам «Химбурсервис».
В 2021 году против этого бугульминского предприятия было заведено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму — свыше 381 млн рублей. В ответ партнер «Роснефти» и «Газпрома» заявил, что компанию хотят очернить в глазах заказчиков.
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