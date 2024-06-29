Бизнес-обзор: «МВЕН» перешел к сыну основателя, «Ростех» сменил топа еще одной мусорной «дочки»

Подборка деловых новостей минувшей недели Татарстана. Часть 17-я

Фото: Ринат Назметдинов

На этой неделе татарстанский бизнес активно менял топ-менеджеров. Собственник компании-партнера «Роснефти» — бугульминского «Химбурсервиса», угодившего в скандал с уходом от налогов, решил сам встать у руля предприятия. Казанскую железнодорожную больницу возглавила доктор из другой частной клиники. «РТ-Инвест» (входит в ГК «Ростех» Сергея Чемезова) назначил нового директора в фирму «ПЖКХ», которая работала в татарстанской столице под брендом «Чистый город». Также стало известно о смене совладельцев ряда производств и организаций в сфере АПК. Подробнее — в еженедельном обзоре «Реального времени».



Семейный бизнес казанских коммутаторов



На казанском заводе связи «Тойма», который выпускает коммутационное оборудование, изменился состав учредителей. На протяжении 14 лет равными долями в компании (по 16,75%) владели отец и сын Тахавовы: Ильдус Ибраевич и Булат Ильдусович. Но с этого понедельника доля Тахавова-старшего перешла к младшему, который сосредоточил в своих руках 33,5% — самую крупную долю в УК компании.

Среди остальных совладельцев завода еще много родственников: Марат Даутов (14,5%), Марсель Даутов (9%), Наиль Гафуров (10%), Арсен Гафуров (6,5), Марат Гафуров (6,5%), Айрат Бакиров (5%), Гульнара Бакирова (5%), Фирдавус Гильфанов (4%), Рамиль Гильфанов (3%), Гузеля Гильфанова (3%).



Компания работает на рынке 34 года. В минувшем году предприятие на треть (37%) нарастило выручку до 82 млн рублей, но понесло убытки на 1,4 млн.

Сын совладельца «МВЕН» сосредоточил бизнес в своих руках

Еще один сын татарстанского предпринимателя — сооснователя фирмы «Мвен» Виктора Ермоленко — взял бизнес под свой контроль. Илья Ермоленко стал единственным бенефициаром казанского производителя самолетов МВ-500 для сельхозавиации, к нему перешла и доля партнера его отца, другого сооснователя компании Михаила Невельского.

Младший Ермоленко владеет ООО «Фирма «МВЕН» через свою компанию АО «М1», учрежденную в марте этого года со специализацией: вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность. На сегодня ему принадлежат еще две фирмы «Смартэйр» (оборот 14 млн рублей) и «УК Смарт» (78 млн рублей).

«МВЕН» выступил разработчиком легкого казанского самолета МВ-500 для сельхозработ, или «летающего трактора», как его еще называли. Техника могла стать флагманом сельхозавиации России.

«МВЕН» выступил разработчиком легкого казанского самолета МВ-500 для сельхозработ, или «летающего трактора», как его еще называли. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Дочерняя компания «Ростеха» выступила инвестором строительства первой партии самолетов за 167,1 млн рублей. Первые девять самолетов должны были построить к июню 2019 года, а десятый — к августу того же года. Срыв сроков привел к затяжному конфликту между партнерами. В результате авиатехнику вернули через суд. Судебные тяжбы пошатнули дела компании, в прошлом году в ней ввели начальную процедуру банкротства. Прошлой весной в реестр кредиторов вошел казанский «Энергобанк» — финансовый актив семьи Хайруллиных.



Новые шефы «Татбункера», «дочки» Ростеха и ж/д больницы

В казанскую компанию «Татбункер», занятую в сфере водного грузового транспорта, на этой неделе пришел новый директор. Фаниль Мухамедгалиев сменил в этой должности Сергея Варламова, который руководил компаний почти пять лет. Ранее предприятие возглавлял его тезка и однофамилец, но с другим отчеством.

Только что покинувший свой пост Варламов прежде владел ООО «Сэнд», которое присоединили к нерудной компании «Бункер» с оборотом в 953 млн рублей. У самого «Татбункера» выручка в прошлом году составила 2,9 млрд, чистая прибыль 14,2 млн рублей. Компанией владеет Марат Низамиев, бывший партнер казанского бизнесмена Андрея Питулова по «Фабрике Алафузова».

Новый руководитель и в компании «ПЖКХ» — еще одном дочернем предприятии «РТ-Инвеста» в сфере обращения с отходами. Рамиля Галиуллина в этой должности сменил Айрат Исмагилов. Прежний шеф ранее также руководил нижнекамской транспортной компанией «СИ УАТ» с оборотом в 2 млрд рублей. У казанского ООО «ПЖКХ» выручка по итогам прошлого года составила 1,9 млрд, чистая прибыль — 228,5 млн рублей. Структура «Ростеха» приобрела фирму в 2013 году. Тогда казанское ООО «ПЖКХ», которое работало под брендом «Чистый город», вело полный цикл работ по сбору и транспортировке, сортировке и переработке, а также захоронению твердо-бытовых отходов. На тот момент это был второй по величине «мусорный» оператор Поволжья.

Фирма работала под брендом «Чистый город» и вела полный цикл работ по сбору, транспортировке, сортировке и переработке и захоронению ТБО. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эндокринолог из клиники «Авиценна» Светлана Белоног возглавила на этой неделе железнодорожную больницу Казани, куда недавно вернулась работать заместителем главврача по медицинской части. До нее частным учреждением здравоохранения (ЧУЗ «КБ «РЖД-медицина» города Казань») 5 лет управлял Олег Галиуллин, сосудистый хирург с большим опытом работы. У нового и. о. главврача ж/д больницы есть своя компания «Фирма «Пабелл», которая специализируется на оптовой торговле продуктами, напитками и табачными изделиями.



В четверг возглавил собственное предприятие бенефициар бугульминского ООО «Химбурсервис» Альберт Хабиров. До него компанией руководил ее основатель, Руслан Исхаков, который прежде владел ликвидированной питерской фирмой «Информационный альтернативный центр занятости «Работа 21-го века». Ему же принадлежал до 2016 года и сам «Химбурсервис».

В 2021 году против этого бугульминского предприятия было заведено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму — свыше 381 млн рублей. В ответ партнер «Роснефти» и «Газпрома» заявил, что компанию хотят очернить в глазах заказчиков.