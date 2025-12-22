Птицефабрика «Волжанин» закрыла поставки яиц из-за возможного гриппа птиц

Причиной остановки поставок называется потенциальная угроза возникновения вспышки высокопатогенного гриппа птиц

Фото: Максим Платонов

Птицефабрика «Волжанин» в Ярославской области временно прекратила отгрузку своей продукции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальное уведомление компании. Причиной остановки поставок называется потенциальная угроза возникновения вспышки высокопатогенного гриппа птиц.

Сообщается, что руководство фабрики приняло решение о временном запрете на вывоз продукции после письма, полученного предприятием от ветеринарной службы региона. Сообщалось, что выявлены признаки возможного наличия возбудителя опасного инфекционного заболевания среди поголовья птиц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Закрытие поставок продуктов произошло 21 декабря, затронуло продукцию как в свежем, так и переработанном виде. Данное решение обусловлено необходимостью предотвращения возможных негативных последствий для здоровья потребителей и предупреждения риска распространения вирусной инфекции.

Вопрос возобновления поставок будет решаться после проверки состояния здоровья птиц специалистами ветеринарной службы и подтверждения отсутствия угрозы массового заражения.

В октябре «Реальное время» писало, что в ряде регионов России зарегистрировали очаги гриппа птиц.



Ариана Ранцева