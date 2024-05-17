Артем Щербина, «ТАИФ-НК»: о сотрудничестве с металлургами, импортозамещении и новых видах продукции

Нефтеперерабатывающая компания презентовала стенд на Russia Halal Expo

Фото: Динар Фатыхов

С 14 по 19 мая Казань стала центром Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». В его рамках проходит выставка Russia Halal Expo, где российские регионы и зарубежные страны презентуют свои стенды, демонстрирующие инвестиционный потенциал и достижения в области технологий и сфере исламской экономики. На форуме работала выездная редакция «Реального времени». Одним из гостей импровизированной студии стал заместитель генерального директора по коммерции АО «ТАИФ-НК» Артем Щербина.



Центральная экспозиция

До начала интервью корреспонденту «Реального времени» Артем Щербина презентовал стенд компании «ТАИФ-НК» первым лицам республики, а также зарубежным гостям на выставке Russia Halal Expo. Спикер отметил, что в этом году «ТАИФ-НК» впервые участвует в форуме в формате общей площадки от всей группы ТАИФ, и подробно остановился на видах реализуемой продукции.

Артем Щербина презентовал стенд компании «ТАИФ-НК» первым лицам республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Производственные мощности предприятия состоят из трех основных заводов. Это Нефтеперерабатывающий завод, завод Бензинов и КГПТО (комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, — прим. ред.) — наш инновационный комплекс, который и позволил нам достичь показателя выхода светлых нефтепродуктов более 90%, а по международному индексу Нельсона [сложности] набрать более 12 единиц, — поделился Артем Щербина.

На выставке Russia Halal Expo компания «ТАИФ-НК» представила бензины марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо класса «Евро-5», реактивное топливо, нефтяной дорожный битум и другую продукцию. Приоритетом компании Артем Щербина назвал насыщение внутреннего рынка Татарстана и России качественными нефтепродуктами.

Более подробно о сотрудничестве «ТАИФ-НК» с исламским миром Артем Щербина рассказал в студии выездной редакции «Реального времени». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отгружена первая партия концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона

Более подробно о сотрудничестве «ТАИФ-НК» с исламским миром Артем Щербина рассказал в студии выездной редакции «Реального времени». По его словам, в последние два-три года «ТАИФ-НК» активно работает с исламскими странами по поставкам дизельного топлива и бензинов. Дизельное топливо поставляется в Турцию, ОАЭ, Египет, а бензины — в страны СНГ: Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

Рассказал Артем Щербина и о новом продукте компании. Реализуя стратегию инновационного развития, в этом году в АО «ТАИФ-НК» запускают установку переработки концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ) (сейчас находится в процессе пусконаладки), которая позволит достичь еще более глубокой переработки нефти.

— Эта установка была произведена преимущественно из оборудования отечественных производителей, она будет выпускать сырье, востребованное в черной и цветной металлургии, — подчеркнул спикер.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, уже отгружена первая опытная партия нефтепродукта. Компания «Русал» подтвердила качество полученной продукции и планы по дальнейшему приобретению. В этом году «ТАИФ-НК» планирует полностью выйти на проектную мощность новой установки.

Во время интервью разговор также зашел об импортозамещении. В настоящее время на предприятии существуют две «ветви» импортозамещения. Одна из них классическая — реинжиниринг.

— С помощью обмеров, 3D-сканирования, проведения анализа состава мы разрабатываем ОКД и производим импортное оборудование на отечественных заводах. У нас есть продвижение по проточным частям сложных компрессоров и системам контроля температур реакторов. Процесс идет не всегда просто, тем не менее он движется, — сказал Артем Щербина.

За период с 2022 по 2023 год в рамках проводимого на АО «ТАИФ-НК» импортозамещения была произведена замена порядка 850 деталей.

Вторая «ветвь» импортозамещения — это поиск альтернативы европейским производителям, ушедшим с российского рынка, среди качественных китайских аналогов. В 2023—2024 годах было несколько посещений Китая делегациями АО «ТАИФ» И АО «ТАИФ-НК», по результатам которых были выбраны перспективные поставщики оборудования и для угольной добавки.

